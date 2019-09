Skød AGF på tredjepladsen: - Det er perfekt

Mustafa Amini kom til Danmark fra Down Under – nu er han helt på toppen i AGF og Superligaen

ODENSE (Ekstra Bladet): Han huggede til som en eastern brown snake, og nu er manden fra Down Under helt på toppen i Aarhus og Superligaen.

Mustafa Amini blev matchvinder, da han ti minutter før tid i stedet for at starte et brokkekor over et ikke-dømt straffespark til en fældet Jakob Ankersen i stedet for munden brugte venstrebenet og med kraft og præcision skruede kuglen hårdt ind i netmaskerne bag Oliver Christensen.

Og så ligger AGF sgu nummer tre i Superligen!

- Det er perfekt. Fem sejre i træk, og det ser godt ud for os lige nu, indrømmer sluggeren fra Sydney, der godt kan trække på smilebåndet over det faktum, at AGF indtil videre indtager tredjepladsen.

- Ja, der er nok mange mennesker, der i starten af sæsonen havde deres tvivl. Vi havde en svær start med Midtjylland og FCK, men de sidste fem kampe har været perfekte. Det ser ud som om, alt det hårde arbejde på træningsbanen nu bærer frugt.

Kan du føle, I er et tophold?

- Yeah, haha, vi har jo altid følt, vi var et topteam, men nu kommer resultaterne også. Som I så sidste weekend, tog Bundu sine chancer og ramte, og i aften var jeg heldig at score, så vi kunne få de tre point, siger Mustafa Amini.

- Det var en virkelig hård kamp mod et godt hold på en svær udebane, men vi viste, at vi også er et godt hold. Det er svært at presse et hold, der godt kan lide at spille med tre centerbacks, men vi knoklede hårdt, lykkedes – og det er en fantastisk følelse, når ting gør det.

- Vi er ikke en maskine, men vi holder øje med hinanden og stoler på hinanden. Det det, David siger til os, når vi går ud på banen, og det kan man se. Vi kæmpede hårdt i anden halvleg, de udlignede, og de kom hårdt på os, men vi havde også chancer, siger Mustafa Amini.

Han pådrog sig stribet vrede i voldsomme mængder, da han i slutminutterne længe lå og led i midtercirklen. Det kostede et gult kort, og det tager han med et skuldertræk.

Til sidste lignede det, at vi snart skulle til bisættelse…

- Yeah, det er en del af spillet. Begge mine lægge krampede til efter en hård kamp, og jeg havde krampe nærmest i hele kroppen, siger han og smiler.

Dommer Mikkel Redder giver Mustafa Amini et gult kort. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

David Nielsen var også pænt tilfreds efter endnu en sejr

Hvordan føles det at være et tophold?

- Jamen… Det føles jo fint. Men i dag er jeg også glad for, at vi knækker kurven i kampen forstået på den måde, at vi møder OB ude, vi starter rigtig godt, kommer foran 1-0, og derefter afgiver vi mere og mere bolden, fordi VI fører. Det bliver egentlig bare os, der ligger og arbejder, forklarer han.

- Kurven i kampen er jo, at OB skal score til 2-1 og få stadion til at eksplodere, det tror alle jo, da de udligner. At vi knækker den på vejen ned, det er ekstremt stærkt af os.

Hvad ser du i den fase?

- At vi viser intensitet, VILJE. På det tidspunkt er al taktik hældt ud ad vinduet, der handler det bare om, hvor meget vi er klar til at smide alt og bare gå hårdt i pres og komme op i dem. Der formår vi at knække kurven på en måde, som jeg er imponeret over, at spillerne kunne.

- Det var et stort skakspil hele aftenen mellem mig og Jakob, og det løste vi i nogle perioder godt. Vi spillede fem forskellige systemer i løbet af denne fodboldkamp, siger David Nielsen.

