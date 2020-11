Skræk-start og keeper-mareridt

FARUM (Ekstra Bladet): AGF var i gavehumør første søndag i advent!

Sebastian Hausner lavede en stor fejl og Kamil Grabara en endnu større, og så måtte aarhusianere tage tomhændede hjem fra Farum.

FC Nordsjælland vandt - med hjælp - søndagens sene kamp 3-1.

Nordsjællænderne kom allerede foran efter et minut og efter tre stod den 2-0.

Den første scoring var AGF selv uden om. Sebastian Hausner enten missede sin tæmning eller kiksede sin clearing.

Resultatet blev, at han serverede bolden for fødderne for Atanga, og selvom FCN-angriberen notorisk brænder store chancer, kunne han ikke undgå at score på denne.

AGF'erne havde svært ved at stoppe supertalentet Kamaldeen Sulemana. Foto: Lars Poulsen

To minutter senere viste Kamaldeen Sulemana, hvorfor han er Superligaens mest spændende spiller.

Den 18-årige ghaneser modtog bolden midt på banen mutters alene mod to AGF-forsvarere.

Han gik først op i tempo, så ned i tempo, inden han gav Frederik Tingager en tur i karrusellen og bankede bolden knaldhårdt forbi Grabara. Færdigt arbejde.

David Nielsen stod som forstenet på sidelinjen, men hans AGF-hold fik en livline i 10. minut.

FC Nordsjællands offsidefælde kiksede, og en udækket Patrick Mortensen reducerede med et præcist hovedstød.

Kampen ændrede fuldstændig karakter efter AGF’s scoring.

Pludselig var det gæsterne, der overtog styrepinden, og Patrick Mortensen var tæt på at udligne efter en halv times spil, men fik lige nøjagtig ikke dirigeret et perfekt indlæg i nettet.

AGF-kaptajnen fik en endnu større mulighed kort før pausen, men med en feberredning fik Peter Vindahl reddet hans hovedstød.

Patrick Mortensen burde have scoret mindst to gange i første halvleg. Foto: Lars Poulsen

De fysisk stærkere aarhusianere dominerede kraftigt og havde andre muligheder i første halvleg, men måtte gå til pause bagud.

FC Nordsjælland kom bedre ud til halvleg bedst, og efter blot et minut sendte Mikkel Rygaard bolden på stolpen.

AGF skabte ikke chancer i samme tempo som før pausen, men uddelte stadig gaver bagude.

I 57. minut tog Kamil Grabara sig alt for tid, og udnyttede opportunistiske Atanga.

Den polske målmand sparkede bolden ind på FCN-angriberens fremstrakte ben og derfra sprang den i mål.

Så blev der stille på tribunen, hvorfra direktør Jacob Nielsen ellers uddelte taktiske guldkorn det meste af kampen …

Isaac Atanga kunne tyve minutter før tid have scoret hattrick efter et fælt kliks af indskiftede Jesper Juelsgård, men han tordnede bolden over.

Kamaldeen Sulemana så et kvarter før tid gult-rødt efter høj albueføring, men AGF udnyttede det ikke.

Kamaldeen Sulemana må en tur i skammekrogen efter sin udvisning. Foto: Lars Poulsen

Jesper Juelsgård fik godt nok bolden i nettet kort efter, men scoringen blev efter flere minutters VAR-inspektion korrekt annulleret for offside.

Trods en mand i overtal lykkedes det ikke AGF at skabe det vilde i slutfasen, og FC Nordsjælland fik endnu en stor skalp på hjemmebanen.

Sejren sender dem op fjerdepladsen, mens AGF dumper ned på sjettepladsen.

Uhyggeligt F1-crash: - Meget skræmmende

Basketherrer slår igen top-10-nation

Cavani helt i kæmpe comeback