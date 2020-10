’Skriger som en lille pige’

Victor Fischer har kun skuldertræk til over for AGF's hardhitter oven på udvisning

AARHUS (Ekstra Bladet): Nicolai Poulsen måtte gå den tunge gang efter en time, da AGF’eren fortsatte ind i FCK’s Victor Fischer efter han havde prikket bolden i en nærkamp.

Situationen vurderede dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen var til advarsel og dermed var det farvel og tak efter Poulsen i første halvleg havde set gult efter et intermezzo omkring Mohammed Daramy.

Selvfølgelig skulle han være smidt ud!

Og AGF’eren havde ikke høje tanker om dommer eller Victor Fischer efter slutfløjtet.

- Jeg tror ikke engang, at jeg strejfer ham, men han ligger og skriger som den lille pige, han er.

- Jeg går ned i den tackling, fordi jeg kan se, at jeg kan nå bolden først. Det er ikke fordi, at jeg løfter benet eller laver ’en benbrækker’ på ham, sukkede Nicolai Poulsen som blot udløste et skuldertræk fra Victor Fischer.

Fischer tog sejren med FCK. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Sådan en kommentar rører mig slet ikke. Han blev spillet ud af kampen og forlod den inden den var slut, sagde FCK’eren og tilføjede senere.

- Han kan ikke håndtere det pres, der er i at spille sådan en kamp, og han kan slet ikke klare at spille mod så store spillere, som der er med i dag, lød svaret fra Fischer.

Nicolai Poulsen fik sit første gule kort efter et sammenstød med FCK’s Mohammed Daramy, som fik sindene i kog i FCK-lejren. AGF’eren forklarede efter kampen, at advarslen blev uddelt for en konfrontation med Mathias ’Zanka’ Jørgensen i situationen.

Tredje udvisning til Nicolai Poulsen på 14 måneder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg bliver skubbet væk af Zanka, men det er det som giver advarslen, sagde han og nikkede da sammenligningen til en tilsvarende advarsel til FC Midtjyllands Frank Onyeka i sidste sæson blev bragt på bane.

- Jeg synes ikke der skal så meget til, før jeg får advarsler. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre anderledes. Jeg synes det er tyndt, og jeg synes det var en tynd dommerpræstation, sagde AGF’eren.

Ond triumf