Skuffet Esbjerg-træner: 'Det vil jeg ikke diskutere med pressen'

Esbjergs cheftræner, John Lammers, var tydeligt en skuffet mand efter lørdagens opgør mod Vendsyssel. Et bittert nederlag på 2-3 til oprykker-konkurrenten fra Hjørring nagede den 54-årige hollænder gevaldigt.

Igen, igen blev duellen mod Vendsyssel nemlig en særdeles medrivende og målrig affære – også selv om Lammers forinden havde bebudet og varslet, at der denne gang ville blive fokuseret mere på den esbjergensiske defensiv.

Længe så det da også lovende ud for hjemmeholdet på Esbjerg stadion – de vadede mildt sagt i kæmpechancer. Og selv om en sprudlende Anders Dreyer drev gæk med Vendsyssels bagkæde – og selv om Esbjerg-spidsen Adrian Petre endte med at blive dobbelt målscorer – så var det i sidste ende ikke tilstrækkeligt.

En skidt fornemmelse

To mål på hjemmebane med et ellers begejstret hjemmepublikum i ryggen rakte ikke til en sejr. Esbjerg-defensiven vaklede til tider – og det udnyttede et kynisk og effektivt Vendsyssel-mandskab til deres fordel. Derfor var Esbjerg-træneren da også ærligt talt en smule frustreret efter slutfløjtet:

- Jeg står med en meget skidt fornemmelse. Offensivt spillede vi en god kamp, men defensivt var vi ikke 100 procent tilstede. Vi indkasserer alt for mange nemme mål, og det må vi simpelthen bare forbedre. Det er slutresultatet, der gælder, men det var langt fra et fair billede af kampen – vi fortjente mere!, lød det fra Lammers.

- Vi tog ikke nok initiativ, og jeg forventede mere af nogle af mine spillere – men det skal jeg nok snakke med dem om. Jeg vil være fast i mælet, for jeg ved, hvad jeg gerne vil have – det skal jeg dog ikke diskutere med pressen. I morgen vil vi gå mere i detaljer og analysere kampen, sagde Esbjerg-træneren.

Skuffet og ærgerlig

En af Esbjergs bedste – den lille ombejlede kreatør Dreyer – delte sin cheftræners skuffelse. I store perioder af opgøret mod Vendsyssel dominerede hjemmeholdet nemlig, men effektiviteten manglede. Ligesom Lammers mente den 20-årige højrekant, at kampen allerede burde være blevet lukket i 1. halvleg.

- Jeg er skuffet! Og jeg ærgrer mig over, at to mål på hjemmebane ikke var nok til at vinde … I sidste uge fik vi et vigtigt point mod bronzevinderne fra Nordsjælland, så det er skuffende, vi ikke bare får point på hjemmebane i dag, sagde Dreyer.

- Det er jo desværre afgørende, om man er effektiv eller ej foran kassen. Vi dominerede i 1. halvleg og bestemt også i 2. halvleg, men vi må bare erkende, at Vendsyssel var mere effektive end os, når de fik chancen. Vi er skuffede, men vi skal heller ikke køre os selv helt ned, vi har jo en kamp snart mod guldvinderne fra sidste år. Dem skal vi nu forberede os godt på! Sagde han.

I 3. runde af Superligaen venter som sagt en stor udfordring for esbjergenserne i Herning mod FC Midtjylland. Vendsyssel, som møder FC Nordsjælland i næste uge, kravlede overraskende lørdag med 3-2-sejren over Esbjerg op på førstepladsen i Superligaen med seks point og en bedre målscorer end AaB.

