Skuffet Glen: 16-årig fik det til at smuldre

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm ser nederlaget til FCN som et tydeligt bevis for, at hans eget mandskab ikke er klar til deltagelse i topstriden

Karantæneramte Glen Riddersholm sad bag en glasrude i Farum og så sit hold formøble chancen for en slutspilsplads.

Og han lige dele nøgtern og småskuffet, da han trådte ud fra kabinen efter nederlaget på 1-2 i Farum.

- Kampen i dag er et meget godt vidnesbyrd om, at vi ikke er klar til Top 6, sagde han. - Når vi kan spille med så store udsving, som vi gør i dag, så fortæller det meget godt om vores forår. Der er ting, vi har kunnet gøre bedre og andre, der ikke er gået vores vej.

Han ærgrede sig især over de 45 første, forsømte minutter.

- I første halvleg forpasser vi muligheden for at gå i Top 6. Den måde, vi præsenterer os selv på i første halvleg, er langt under, hvad vi kan levere af topniveau. Vi er for passive og vinder ikke de dueller, vi skal. Vi er hektiske på bolden.

- Omvendt må vi også sige tillykke til FC Nordsjælland. De har en talentfabrik, der er imponerende, og det er altså en 16-årig dreng, der bare ødelægger vores muligheder for at komme i Top 6 i første halvleg. Det må man tage hatten af for, lød det fra Glen Riddersholm.

Foto: Jens Dresling

Han var langt bedre tilfreds med niveauet efter pausen, hvor hans spillere reelt kunne have udlignet og sikret pladsen i det fine selskab.

- Med det, vil leverer i anden halvleg, er vi selvfølgelig tæt på, men vi må også erkende, at vi endnu ikke er så langt, at vi skal række ud efter Top 6. Det havde vi heller ikke regnet med før sæsonen, men efter 22 kampe er vi da alligevel skuffede, lød det med adresse til det forspring, SønderjyskE på et tidspunkt havde i forhold til forfølgerne.

Nu skal han og klubben så i gang med en velkendt øvelse. Med et stillingsmæssigt godt udgangspunkt.

- Når vi kigger ind i et nedrykningsslutspil, hvor der er nogle virkeligt dygtige mandskaber, så handler det for os om lige at tage lidt luft ind, og så gøre klar til det.

- Det ved vi som klub, hvordan vil skal håndtere, for det har vi prøvet før. Men vi kigger ikke på, at vi har otte points forspring, for bagruden er større end bakspejlet, formanede Glen Riddersholm.

