Skuffet Hjulmand: - Klart vores dårligste kamp

Et stærkt, defensivt Horsens-mandskab formåede at holde FC Nordsjælland fra at score. Det mener holdets træner, Kasper Hjulmand, er et generelt problem for holdet fra Farum

Et stærkt forsvar og en venstre back i angrebet var alt, Horsens skulle bruge for at tage en sejr med hjem fra Right to Dream Park i Farum.

Selvom hjemmeholdet sad på store dele af kampen, så blev det altså Horsens, der løb med de tre point i søndagens tidlige opgør i Superligaen.

FC Nordsjællands træner, Kasper Hjulmand, anerkender Horsens' måde at spille kampen på, men samtidig er han meget utilfreds med sit eget holds præstation.

- Horsens lykkedes med det, de var sat ud for at gøre, og det gjorde de godt.

- Vi spillede alt for meget mod et organiseret forsvar, og det var vi ikke gode nok til at åbne op. Der er vi for tempofattige og manglede kvalitet i den del af spillet, siger han.

Det var et tydeligt frustreret FC Nordsjælland mandskab, som forsøgte at bryde igennem Horsens-forsvaret. Foto: POULSEN LARS

Holdets hidtil dårligste kamp

- Vi var for dårlige de ti gange i kampen, hvor de løber frem, og vi bryder bolden og skal sætte til. Der ramte vi ikke niveauet.

- Det er klart vores dårligste kamp i dag. Klart niveaumæssigt den dårligste kamp, siger Nordsjælland-træneren.

På trods af mange chancer, så fik FC Nordsjælland aldrig prikket bolden det sidste stykke over målstregen. Det er et generelt problem for holdet, mener Kasper Hjulmand.

- Der har været et mønster af, at vi mangler mål. Og vi har ikke, ud fra det spil vi har, og ud fra de sekvenser vi har, scoret nok mål. Vi har ikke været farlige nok, og vores gennembrudsspil har været for dårligt.

Det ser dog ikke helt sort ud for det nordsjællandske mandskab, som ifølge Hjulmand har en masse at byde på.

- Det er klart, at hvis vi spiller sådan her, så får vi ingen point. Men kvalitetsmæssigt omkring holdet og de muligheder, vi har med den her gruppe, der er jeg fortrøstningsfuld. Jeg synes, vi har en fin gruppe, og vi skal nok komme til at spille noget god fodbold. Men det skal være bedre end i dag.

