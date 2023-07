Skuffet Lyngby-chef: - Jeg er så træt af VAR

Der var store kram, smil og jubelbrøl i stor stil overalt på Lyngby Stadion, da Alfred Finbogasson chokerede de fleste og bragte Lyngby i front mod FC København.

Men glæden forsvandt hurtigt.

VAR-vognen fandt nemlig en minimal offside på Frederik Gytkjær, der ikke var på meget mere end et par centimeter, og så blev målet underkendt.

Derfor var det også en svært skuffet Lyngby-træner, der efterfølgende skulle sætte ord på lørdagens opgør.

- Jeg er så træt af VAR lige nu. Vi så også den episode i går i Midtjylland. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen af os, der gider at snakke om det her, sagde Freyr Alexandersson, der ikke lagde skjul på sin frustration over VAR.

- Jeg har ikke kigget tv-billederne igennem, men jeg har besluttet mig at bruge så lidt tid på det, som jeg overhovedet kan. I hvert fald i det her efterår.

Rasende over FCK-scoring

Overordnet set var den islandske træner ellers både stolt og glad for den præstation, han så fra sine spillere, der indledte sæsonen med at presse de forsvarende mestre til det sidste.

Alligevel kan han ikke lade være med at ærgre sig over, at det ikke blev til mindst et enkelt point.

- Man kan ikke forvente at skabe fem store chancer mod et mesterhold som FCK.

- Jeg forventer selvfølgelig, at vi kommer til et par stykker, men fem kæmpe chancer er mere, end jeg havde forventet, og derfor er jeg rigtig træt af, at vi ikke får noget med hjem.

- De scorer på en dødbold, og det er jeg rasende over. Og så får de et straffespark, som er meget tyndt. Han (Kevin Diks, red.) lader sin fod hænge, og det havde han gjort mange gange tidligere tidligere i kampen.

Lyngby Boldklub skal i aktion igen fredag, når de gæster Viborg FF.