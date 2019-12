Skuffet profil: Havde forventet sejr mod Silkeborg!

Se også: Julemirakel: Bundprop tog første hjemmesejr

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Skuffelsen lyste ud af Randers-spillerne, der som første mandskab i sæsonen tabte til de silkeborgensiske værter på Jysk Park.

De første slagne kronjyder listede allerede forbi pressen et kvarter efter slutfløjt.

En af dem var Vito Mistrati, der på ny måtte se sig henvist til bænken fra kampens indledning, men som afløste en hovedskadet Frederik Lauenborg efter ti minutter.

- Det er ekstremt surt! Jeg vil gerne understrege, at vi ikke undervurderede Silkeborg, men det er klart, at vi havde en forventning om at tage sejren, når man kommer her mod et hold, der kun har samlet syv point i sæsonen og ikke vundet hjemme.

- Det kunne ligne en overkommelig opgave for os, men Silkeborg gjorde det så svært for os, som vi frygtede. Og vi gjorde det svært for os selv! Vi var for dårlige på bolden, og selv om vi skabte okay med chancer, så blev de ikke store nok. Vi var selv skyld i, at det blev til et nederlag, sagde en ærlig Vito Mistrati.

Marvin Egho og co. måtte tage sig til hovedet over de dyrebare point, der blev smidt i Søhøjlandet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vito Mistrati har for alvor fundet melodien i Randers efter en svær indledning på sæsonen. Men på trods af en titel som november måneds Randers-spiller, så måtte Mistrati altså igen tage plads på bænken fra kampens indledning.

Noget, midtbanespilleren ikke var tilfreds med.

- Jeg er selvfølgelig ekstremt skuffet over at starte ude, men Rømer og Lauenborg har gjort det godt, så det var helt fair, at Thomasberg havde valgt sådan.

- Jeg synes, jeg gjorde mit for at bevise, jeg skal starte inde i efterårets sidste kamp, og det var dejligt at score et mål fra distancen, men lige nu er det skuffelsen over nederlaget, der fylder alt.

Randers lukker efterårssæsonen ned på søndag hjemme mod Esbjerg.

Flintas flotte farvel!

Silkeborg tog afsked med Dennis Flinta, der i hvert fald havde niveau til Silkeborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det kunne ikke blive et meget bedre farvel til hjemmebanen for Dennis Flinta, der søndag nåede op på 386 kampe for Silkeborg, inden støvlerne stilles på hylden efter sidste efterårsrunde mod Lyngby.

Silkeborg-legenden kom på banen i kampens hektiske slutminutter og var med til at forsvare sæsonens første hjemmesejr helt i land.

Det gjorde han i øvrigt så overbevisende, at han blev kampens spiller på Jysk Park uden at have rørt bolden… Flot og korrekt gestus til manden, der blev hyldet af klapsalver i minut 14, ligesom alle Silkeborg-trøjer bar efternavnet ’Flinta’.

- Jeg fik alt, hvad jeg havde ønsket mig på forhånd. Sæsonens første hjemmesejr, hvor jeg kom på banen og gav lidt fight med på vejen. Selvfølgelig drømte jeg om at have hakket sejrsmålet ind, men den afslutning her, den køber jeg, sagde Dennis Flinta, der kom til Silkeborg i januar 2015.

- Jeg er glad og stolt over, at Silkeborg valgte at gøre et nummer ud af min sidste hjemmekamp. Det er noget, jeg vil huske.

Farvel til kaptajnen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For at Silkeborg skal gå på juleferie med oprigtig tro på tingene, så skal midtjyderne ifølge Dennis Flinta have tre point igen, når efteråret lukkes i Lyngby.

- Jeg tror på, at de (Silkeborg, red.) kan undgå nedrykning. Det kræver flere indsatser som denne, men hvis vi vinder i Lyngby, så kan vi stadig skimte 13. pladsen, og så går man på juleferie fyldt med optimisme, selv om vi har været helt væk store dele af sæsonen, lød det Fra Dennis Flinta, inden han pænt gav hånden og sagde ’tak for denne gang’.

