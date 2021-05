Skuffet Thorup: - Vi bliver stadig en afgørende faktor

FCK-træneren forsøgte at glæde sig over 90 modige minutter i Farum og forsøgte at finde motivation i, at FCK kan nå at blive forårets hold

Trods den formøblede chance for at lægge sig i et spændende baghjul på toppen, fandt FCK-træner Jess Thorup en positiv tilgang til såvel aftenens præstation i 2-2 kampen i Farum og til de resterende kampe, hvoraf den næste er mod Brøndby.

Kan man ikke blive mester i ordinær spilletid, må man hente guld i forlængelsen.

- Jeg synes, vi spiller en rigtig fin og modig kamp. Vi går højt i pres og tillader dem ikke plads til det, de normalt er rigtigt gode til nemlig at finde positioner til at bygge op bagfra, sagde han.

- Vi skaber de chancer, der skal til for at vinde den kamp. Vi er bagud to gange, men bevarer troen på, at det kan lade sig gøre og kommer tilbage. Vi har især i anden halvleg chancer for at afgøre den.

- Hvis jeg skal finde noget, så er det vel at vi spiller meget rundt om feltet og glemmer at skabe chancer i første halvleg, og det punkede jeg dem lidt for i pausen.

Peter Ankersen er nede, og det er FCK også i kampen om de absolutte topplaceringer. Foto: Lars Poulsen

I anden halvleg eksploderede den før pausen lidt halvkedelige kamp, og Jess Thorup kunne lide, hvad han så.

- Jeg kan ikke sætte en finger på vores kamp. Vi vidste godt, at de har noget fart oppe foran, og vi kan ikke undgå, at de får chancer, når vi spiller så offensiv og modig en kamp. Det er ærgerligt, at vi ikke bliver belønnet for det.

- Vi får et point, og det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Det er klart, at alle sad og sagde, at hvis vi nu fik en sejr, hvad ville det så betyde for de sidste tre kampe. Man skal jo være noget matematisk geni for at se, at det her bliver rigtig svært med kun et point i dag.

Han gled af på spørgsmål om den missede slutspurtschance.

- Vi bliver stadig en afgørende faktor med kampe mod Brøndby og FC Midtjylland, og vi har et mål for de kampe, og det er at få ni point. Vi skal kigge på os selv. Vi skal slutte godt af, og vi vil være forårets hold. Der ligger vi tæt med Midtjylland, sagde Jess Thorup og lignede næsten en mand, der følte, at den præstation burde udløse en ekstra plads i Champions League.

- Men det har været meget lige ved og næsten i dette forår. Hver gang, døren har stået på klem til toppen, så har I smækket den i for næsen af jer selv?

- Det kan du sige. Vi har spillet for få gode 90-minutters-kampe, men det gør vi i dag, svarede FCK-træneren og drømmer om noget lignende mod Brøndby..

- Det bliver en fed kamp at se frem til. Det bliver en derbykamp i Parken med tilskuere. Det skal vi ikke bruge ret meget tid til at motivere os selv til.

- Vi skal ud og give den gas og spille lidt af det samme spil som i dag. Vi spiller en fremragende kamp, selv om jeg da står og mangler de to point ekstra.