Skurk blev helt: - Jeg skyldte vist et mål

Bachkim Kadrii skulle have scoret én og nok også to gange i løbet af de første 90 minutter, men hvad betyder det, når manden iskoldt kan plaffe udligningen ind til 2-2 fire minutter og en sjat sekunder inde i overtiden?

OB reddede et point hjem med det yderste af neglene på det, der kunne være blevet en ekstra lang fynsk langfredag. Rasmus Festersen plaffede køligt reduceringen ind efter 88.30 på tavlen, og dermed er det nok engang demonstreret, at det aldrig er helt slut, før den fede dame har sunget.

Bashkim Kadrii er dog forholdsvis afdæmpet, da han kommer ud fra et omklædningsrum, hvor stemningen er markant bedre end inde hos de nordsjællandske udfordrere.

- Jeg skal score tidligere, så vi kommer foran i stedet for at komme bagud, og det er en dejlig slutning, hvor vi får det ene point med hjem – men vi skal lukke den kamp noget før. JEG skal i hvert fald…

Bashkim Kadrii fik en friløber kort efter pausen, men OB’eren blev tacklet ned – og senere reddede FCN-keeper Peter Vindahl Jensen med en fremragende fodparade en endnu mere fri OB-angriber.

- Ved den første føler jeg, jeg gør, hvad jeg skal, men jeg sparker ikke hurtigt nok. Den anden… Den skal jeg bare sparke ind med indersiden, som jeg plejer at gøre, i stedet for at forsøge at lægge den ind. Jeg skulle bare have sparket hårdt i det korte hjørne.

Du har brændt og tager alligevel straffesparket. Er du helt cool?

- Ja, det er mig, der skal tage ansvaret. Jeg skal løfte meget af det, der sker på holdet, og det ansvar tager jeg gerne. Det gjorde jeg også i dag, og det var selvfølgelig dejligt, den gik ind.

Her skulle han have scoret, og det erkendte Bashkim Kadriii også efter kampen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hvordan ser du jeres præstation?

- Vores første halvleg er slet ikke god nok. Vi er for energiløse, og vi kommer ikke op i vores normale gode pres, som vi er lykkedes meget godt med i foråret. Det får vi løst i anden halvleg, og den er acceptabel – men vores indsats inden pausen er ikke god nok.

Begynder I at føle pres i forhold til bronze og Europa?

- Nej, slet ikke. Nordsjælland er et godt hold, og de spiller flot rundt. Vi sad bare ikke tæt nok på den i første halvleg, og det får vi rettet efter pausen. Pres… Der er vi slet ikke endnu, det føler jeg i hvert fald ikke sidder tungt på os.

Men I er måske ikke så frigjorte længere?

- Jeg føler det ikke personligt, jeg synes også, vi viser det efter pausen. Vi skal bare op at trykke modstanderne, men vi må kigge på, hvorfor energien ikke var der fra start. Alle skal presse, i stedet kommer vi til at se dumme ud.

Hvor meget betyder det ene point?

- Vanvittigt meget. Vi holder stadig Nordsjælland lidt væk, og nu har vi en topkamp i Esbjerg på tirsdag, og kan vi få en sejr der, ser det godt ud.

Du drømmer vel også om Europa?

- Jow, men der er lang vej, og det kan du se i dag. Havde vi tabt, havde det set skidt ud – nu ser det okay ud alligevel. Vi skal bare spille vores chance, og forhåbentlig går det godt.

