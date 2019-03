Skurken blev helt for Randers

RANDERS (Ekstra Bladet): Randers lever stadig i top-6-kampen og skal nu ud i et neglebidende opgør mod OB i sidste spillerunde.

Med beskedne 2661 tilskuere som vidner blev vejen til dette banet med 2-0-sejren på hjemmebane i den direkte duel mod medbejlerne fra Horsens, der nu i bedste fald kan nå den eftertragtede 7. eller 8. plads som givet frit puljevalg i nedrykningsspillet.

Tilbagevendte Emil Riis lagde grunden til triumfen med første scoring fire minutter efter pausen. Og dermed fik han den bedst tænkelige oprejsning for sin skurke-rolle i den nylige kamp mod FCK, hvor han endte med få rødt kort for alt for vild tackling af Denis Vavro, som nærmest blev karatesparket i halsregionen.

Stærkt spillende Johnny Thomsen stod for oplægget til den vigtige scoring, da han smækkede en knaldhård bold ind fra højre, som Riis fik både tid og plads til at heade i nettet, fordi den foran placerede Horsens-forsvarer Mathias Nielsen var fejlplaceret og ikke kunne nå op til bolden.

Emil Riis var også med i det andet og afgørende mål, der faldt et kvarter senere. Han sendte bolden ind i straffesparkfeltet til Marvin Egho, der vendte på en tallerken inde i feltet og sluttede med at kanonere bolden i mål med venstrebenet.

Det hele løb ud i sandet

Flot, flot lavet af en spiller, der ofte har fået meget kritik.

Og man må konkludere, at Randers i 2. halvleg fandt den skarphed, der var en mangelvare i 1. halvleg, hvor der først og fremmest var stillingskrig med to påpasselige forsvar i centrum end om offensiv satsning.

Randers spillede godt nok bedst ude på banen, men det hele løb ud i sandet, når man nærmede sig gæsternes straffesparkfelt. Så et forkølet skudforsøg fra Saba Lobjanidze var alt, hvad man kunne notere sig af afslutninger i de første 45 minutter.

Horsens var mere direkte i sine forsøg fremad banen. Der blev satset meget over kanterne og blandt andet Michael Lumb fik da også hældt mange bolde ind i feltet. Men de hovedstødsforsøg det udløste var uden saft og kraft – ikke mindst fordi hjemmeholdet havde en velfungerende midterduo i Jonas Bager og Erik Marxen

Så eneste gang Patrick Carlgren for alvor blev udfordret var da Kasper Junker efter ni minutters spil efter et par gode træk fik fyret venstrebenet af fra kanten af straffesparkfeltet, men Randers-keeperen diskede op med en fin redning.

Og heller ikke i 2. halvleg formåede de gule gæster at bryde den sikre Randers-defensiv ned.

