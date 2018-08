Skylder kvaje-Bajza: Nyt keeper-kiks kostede i oprykkerbraget

HJØRRING (Ekstra Bladet) Vejles målmand, Pavol Bajza, fik en flyvende indledning på Superliga-sæsonen, men siden er det gået stærkt ned ad bakke for slovakken, der ellers forlængede sin kontrakt med oprykkerne for ikke mange dage siden.

Sidste uge var Bajza dybt impliceret i to FCM-mål, og igen denne fredag kostede keeperen, da han ikke kunne parere et langskud fra purunge Mads Boe Mikkelsen.

Vejle fik dog fightet et point med hjem til Nørreskoven, så det hele endte med et lidt fluffy, men tilfredsstillende, resultat for begge mandskaber.

Hvis man for en kort stund så bort fra de to oprykkeres fine indledning på Superliga-sæsonen, så kunne fredagens udgydelser sagtens få en til at glemme, det ikke var en 1. divisions-kamp, man var vidne til i Hjørring fredag aften. Tilmed en dårlig en af slagsen…

Vejle var mindst ringe de første 25 minutter, men dominansen strakte sig kun til at holde bolden væk fra nordjyske fødder.

Alligevel var det værterne, der kom frem til opgørets første chance, da Mads Boe Mikkelsen efter 27 minutter modtog et fladt indlæg fra Lucas Jensen i helt blank position i felten. Men den blot 18-årige startdebutant i Superligaen bragede bolden over mål.

Den unge angribers gigantafbrænder blev startskuddet til et momentumskifte i kampen, og Vendsyssel formåede pludselig at sætte afleveringer sammen og få angreb med bid i. Kort inden pausen gav det pote, da Mads Boe Mikkelsen igen var på spil.

Det blev til en deler mellem de to oprykkere fredag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Moses Opondo tog et fantastik løb ind i banen og overlod læderet til det forhenværende AGF-talent, der ikke tøvede og satte føringsmålet ind bag Pavol Bajza.

Lad os med ro i sindet kalde målet for et slovakisk drop, for Bajza skulle have gjort meget mere ved den flade afslutning fra teenage-talentet, end den spaghetti-arm, Vejle-keeperen fik sat på, så bolden kunne fortsætte ind i netmaskerne.

Der skulle ikke gå mange minutter af anden halvleg, før Nicolai Flø forsøgte at overgå sin kollega i Vejle-målet i tosserier. Sidste års bedste spiller i Vendsyssel tyrede et udspark direkte ud i hovedet på Imed Louati, der fik diregeret bolden mod mål. Til al held for Flø, sneg afslutningen sig ved siden af.

Efter en time slap Nicolai Flø ikke med skrækken. Værterne snorksov på en Vejle-standard, og Jakob Schoop kunne ugeneret vippe bolden ind i hovedet på en fuldstændig umarkeret Rasmus Lauritsen. Så var der udlignet ud af det blå.

I al retfærdighed skal det nævnes, at Vejle gjorde det mest helhjertede forsøg på at snuppe alle tre point i oprykkerduellen, men helt tæt på kom vejlenserne aldrig, og begge oprykkere virkede tilfredse med endnu et point til kontoen.

