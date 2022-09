SL-tag-selv-bordet: Mange stærke gratis spillere

Sommerens transfervindue er smækket i, og det er ikke længere muligt for de danske Superliga-klubber at købe nye spillere. Det er dog stadig muligt at forstærke sig.

I den forbindelse skal klubberne tage for sig i buffeten af transferfrie spillere, og der er også prominente navne at hente i det marked. Mange interessante navne står således uden klub, og de skulle nok kunne friste op til flere i Superligaen.

Tipsbladet lister her 11 navne, der kan hentes transferfrit, og som kan være realistiske for Superliga-klubberne at sigte efter.

Uffe Bech, 29 år, kantspiller

Den tidligere FC Nordsjælland- og Brøndby-spiller er kontraktfri, efter at hans aftale med Panathinaikos udløb. Har været plaget af skader og har ikke spillet i lang tid, så spørgsmålet er, om nogen Superliga-klubber vil slå til.

Annonce:

Robert Mudrazija, 25 år, midtbanespiller

Det blev aldrig helt godt for Robert Mudrazija i FC København, og på transfervinduets sidste dag endte det med, at FCK og kroaten rev kontrakten over. Nu skal midtbanespilleren lede efter en ny klub.

Nicolai Jørgensen, 31 år, angriber

Den tidligere landsholdsangriber har - ligesom Mudrazija - senest været i FCK. Han har især været rygtet til OB, der ifølge Ekstra Bladet også har tilbudt ham en kontrakt, men måske frister endnu et udlandsophold mere.

Nicolaj Thomsen, 29 år, midtbanespiller

Udnyttede en klausul til at forlade SønderjyskE efter nedrykningen i sommer, men han leverede fine præstationer i SønderjyskE-trøjen. Han har trænet med i Lyngby Boldklub tidligere denne sommer, men det var ifølge De Kongeblå blot så formen kunne holdes ved lige.

Isak Ssewankambo, 26 år, højre back

Så kommer vi til udlændingene. Svenske Isak Ssewankanmbo har et fint CV med ophold i Chelseas ungdomsafdeling, mens han på seniorniveau har spillet store svenske og norske klubber. Mon Danmark er næste stop for højrebacken?

Annonce:

Oscar Linnér, 25 år, målmand

Er der nogen klubber, der mangler en målmand? Ja, så er Oscar Linnér et fint bud. Har en svensk landskamp på CV'et og har tidligere stået over 100 kampe for AIK.

Sebastian Ohlsson, 29 år, højre back

Godt 50 kampe i Allsvenskan og ligeledes i 2. Bundesligaen. En mulighed, hvis en Superliga-klub mangler noget gardering på højrebacken.

Fredrik Gulbrandsen, 29 år, angriber

Han har ad flere omgange været rygtet til Danmark, og det kan stadig ske for Fredrik Gulbrandsen, der står uden kontrakt efter et ophold i Istanbul Basaksehir. Har også en fortid i RB Salzburg og er en hårdtarbejdende angriber, der kan score nogle mål.

Håvard Nordtveit, 32 år, forsvarsspiller/midtbanespiller

Endnu et ret profileret navn. Håvard Nordtveit har spillet over 50 landskampe for Norge, mens det er blevet til over 200 kampe i Bundesligaen samt 21 i Premier League. Han gør sig på den defensive midtbane eller i det centrale forsvar.

Annonce:

Tesfaldet Tekie, 26 år, midtbanespiller

Tesfaldet Tekie er en 26-årig midtbanespiller, der har fået godt med spilletid i Fortuna Sittard i Hollands bedste række over de seneste år og står uden kontrakt. Der bør være rift om ham.

Sylvester Igboun, 31 år, offensivspiller

Vi slutter af med en Superliga-kending i "Sly". Den tidligere FCM-spiller skiftede i foråret til en russisk klub, men den aftale blev hurtigt ophævet grundet Ruslands invasion af Ukraine, og han står nu uden kontrakt på sjette måned.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følg Ekstra Bladets store livedækning af transfervinduet her.