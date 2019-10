Slået på øjet: Ved ikke, hvad hans problem var

ODENSE (Ekstra Bladet): Det tog kun Nicolai Brock-Madsen et par sekunder at bringe sig i fokus. Den indskiftede angriber gerådede i en hidsig duel med Ramon Leeuwin ved et indkast midt på banen (!), og kort efter var Horsens-angriberen udstyret med gult.

Men vigtigere: OB-forsvareren blev monteret med et rødt kort og sendt ud.

Nicolai Brock-Madsen kunne efterfølgende præsentere et højre øje tydeligt mærket efter den hidsige batalje.

Hvad sker der?

- Det er et godt spørgsmål. Der er et indkast, jeg holder ham bagved mig, og så får jeg pludselig et slag direkte ind på siden af øjet. Han blev irriteret, men jeg ved ikke over hvad.

Du har vist selv en albue ude…

- Det er meget lidt. Generelt plejer vi jo at være meget gode til at give og tage. Jeg ved sgu ikke lige, hvad hans problem var. Men han sælger jo sit hold, kan man sige. Men jeg ved helt ærligt ikke, hvorfor jeg skulle have et gult kort. Det virker underligt, siger Nicolai Brock-Madsen.

Ramon Leeuwin må gå den tunge gang ud af stadion i Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ramon Leeuwin:

- Jeg har ikke set det, så måske kan du fortælle mig, hvad der skete? Han gjorde noget med sin arm, det gjorde jeg også, og uheldigvis ramte jeg ham i ansigtet med siden af min hånd, siger han og sukker.

- Jeg skulle have vidst bedre. Det er min fejl. Jeg var ikke frustreret – vi førte jo 2-0 og var komfortable på banen, jeg var glad og tilfreds. Men som sagt: Han brugte sin arm, det samme gjorde jeg, og der er ikke så meget at sige. Min fejl.

Så du er enig i, det er et rødt kort?

- Jeg har ikke set det efterfølgende, så jeg ved det ikke. Jeg ved bare, det aldrig var min intention at ramme ham i ansigtet. Det var dumt, men det var min fejl, at jeg gav muligheden for at give mig et rødt kort.

OB-træner Jakob Michelsen ærgrer sig:

- Kampen var jo, hvor vi gerne ville have den, og der var ikke optræk til noget, før vi får det røde kort. Det kan godt forsvares. Man kunne også have givet ham et gult.

Men Ramon Leeuwin må vel ikke blive så irriteret?

- Naarj. Når man ser den igen, kan man godt forsvare at give rødt, men han kunne også være sluppet afsted med et gult, for Brock-Madsen har jo også fat i Ramon, hvis jeg ikke tager meget fejl.

- Man skal vurdere, om det er et slag eller en duel. Dommeren vurderer, det er et slag, og så er der rødt, hvis han vurderer, det er en duel, så er det gult. Det er sådan det er. Men jeg ser det egentlig ikke som en hævnakt. De har jo nærmest på skift arme inde omkring hinanden. Men det kan sagtens forsvares, medgiver Jakob Michelsen.

