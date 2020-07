Slået tilbage i tv-krig

Brøndby er seernes foretrukne klub, når der er Superliga på skærmen.

Det er der ikke noget nyt i. Men FC København haler seriøst ind på rivalerne, og fortsætter udviklingen næste sæson, vil Brøndby blive overhalet.

Vestegnen var efter guldopløbet med FC Midtjylland ubestridte tv-konger og havde i snit mere end 50.000 seere end FC København den sæson - gabet til FC Midtjylland var 60.000. Og under slutspillet bankede Brøndby afsted med næsten 200.000 seere hver gang.

Det er ikke underligt, at seerne er blevet færre som euforien er klinget af.

Brøndby topper seerbarometret, men førstepladsen er under pres. Foto: Jens Dresling

Men at FC København udfordrer i en sæson, hvor mesterskabet stort set har været uden for rækkevidde siden slutspillets første runde, er bemærkelsesværdigt.

(Beregningerne her udelader sæsonens sidste runde, hvor alle spiller samtidigt)

Brøndby lider under enormt dårlige seertal, når klubbens kampe ryger på Canal 9. Sejren i Farum blev set af 31.000, mens hjemmekampen mod AaB samlede blot 46.000.

FCK er tæt på at overhale Brøndby på seertal. Foto: Anthon Unger

At Canal 9 er udfordret på seertallene er imidlertid ikke et særkende for Brøndby. Striden med YouSee har kostet Discovery-kanalerne stort. Seertallene på kanalerne er stort set halveret.

I slutspillet har det imidlertid haft opsigtsvækkende konsekvenser for Brøndby, der har fået seerrøvfuld af FC København - 1,66 mio. seere mod 1,22 og de blå-gule kunne lige akkurat slå AGF med 50.000 seere.

Brøndby samlede flest seere 1. Brøndby 4.900.000 seere (slutspil 1.22 mio.) 2. FC København 4.590.000 seere (slutspil 1.66 mio.) 3. FC Midtjylland 3.644.000 seere (slutspil 1.04 mio.) 4. AGF 3.499.000 seere (slutspil 1.18 mio.) 5. AaB 2.712.000 seere (slutspil 724.000) 6. OB 2.190.000 seere (slutspil 471.000) 7. Hobro 2.026.000 seere (slutspil 406.000) 8. FC Nordsjælland 1.974.000 seere (slutspil 586.000) 9. Esbjerg 1.837.000 seere (slutspil 250.000) 10. Lyngby 1.646.000 seere (slutspil 415.000) 11. SønderjyskE 1.644.000 seere (slutspil 161.000) 12. Randers FC 1.631.000 seere (slutspil 412.000) 13. Silkeborg 1.618.000 seere (slutspil 201.000) 14. AC Horsens 1.551.000 seere (slutspil 351.000) Kilde: Kantar Seerundersøgelsen Vis mere Luk

De Hvides indtog i toppen har også haft stor betydning for seernes interesse for Superligaen. AGF's samlede seertal er vokset med næsten en million til 3,5 mio. over hele sæsonen, mens FC Midtjylland passerede en milepæl i marchen mod guldet med et gennemsnitligt seertal over 100.000 pr. kamp, hvilket betyder, at ulvene er ligaens treer med 3,65 mio seere.

Samlet set har Superligaen oplevet øget seerinteresse denne sæson med samlet set 17,8 mio seere, og dermed er det den mest succesfulde sæson seermæssigt siden strukturen blev ændret i 2016.

Fremgangen er opsigtsvækkende, fordi den kommer efter en urolig sæson, hvor sommermånederne har været taget i brug. Normalt er det en meget skidt periode for tv-fodbold. Dertil kommer Discoverys seerkollaps, som også har haft negativ betydning.

