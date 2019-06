Slagtede klubben på tv: Nu vil han væk

Vendsyssel FF har mistet mange spillere, siden klubben rykkede ud af Superligaen, men i sidste uge fastslog sportsdirektør Ole Nielsen over for tipsbladet.dk, at han forventer, der efterhånden er sat en prop i afgangene fra spillertruppen.

Alexander Juel Andersen kan dog stadig være på vippen.

Den tidligere AGF-spiller har med egne ord haft den bedste sæson i sin karriere, og han var den Vendsyssel-spiller, der var på banen i flest minutter i Superligaen. Forsvarsspilleren håber, at Superligaen også bliver hans ugentlige arbejdsplads på den anden side af transfervinduet.

Det fortæller agent Michael Johansen.

- Jeg tænker, at der må være flere klubber på højeste niveau i Danmark, der har noteret sig, at Alexander har spillet en rigtig flot sæson, så jeg har høje forventninger til, at der sker noget i løbet af sommeren. Han vil gerne prøve noget nyt, nu hvor Vendsyssel er rykket ned, siger Michael Johansen til tipsbladet.dk.

Artiklen fortsætter under billedet..

Vendsyssel FF risikerer at miste anfører Alexander Juel Andersen efter nedrykningen fra Superligaen. Foto: Jens Dresling

Alexander Juel Andersen er anfører i Vendsyssel FF, og i kølvandet på nedrykningen var han ude med en hård kritik af ledelsen i den nordjyske klub.

- Der sker så mange vanvittige ting, og der er truffet et hav af elendige dispositioner hele vejen rundt, sagde Juel Andersen blandt andet til Canal 9 i et interview, du kan se i sin fulde længde i videoen i toppen af artiklen.

Efterfølgende har forsvarsspilleren været kaldt til møde med sportsdirektør Ole Nielsen, og Michael Johansen fortæller, at han også har snakket sagen igennem med Vendsyssel-spilleren.

- Jeg har haft en snak med Alexander om det. Hvad vi talte om, bliver mellem os, siger han.

28-årige Alexander Juel Andersen har et år tilbage af sin kontrakt med Vendsyssel FF.

