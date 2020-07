Slipper ikke! Men bliver markant billigere

Superliga-spillerne skal igennem ugentlige coronatest resten af 2020. Ny metode gør det væsentligt billigere for klubberne, da ikke alle test længere skal analyseres

Superliga-spillerne slipper ikke for den ubehagelige vatpind...

De seneste to måneder har spillerne i landets bedste og næstbedste rækker været igennem en ugentlig coronatest, og det vil efter alt at dømme fortsætte resten af året.

Divisionsforeningen har sendt et oplæg til klubberne i Superligaen og 1. division, hvor de anbefaler at tiltræde corona-setuppet til den kommende sæson.

- Vi gør det på en måde, der er lettere og billigere, men lige så sikker for klubberne, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

I den kommende sæson skal klubberne modsat nu selv stå for podningen enten mandag eller tirsdag og derefter aflevere prøverne på et opsamlingssted.

Kun nogle af de indleverede prøver vil blive analyseret, men ved hjælp af statistiske modeller skulle det ifølge Claus Thomsen være lige så sikkert som hidtil, hvor alle prøver er blevet analyseret.

Den nye metode gør, at det bliver væsentligt billigere at have det store testapparatet rullende i efteråret.

Alene i Superligaen har det kostet i omegnen af fire mio. kr. at teste spillerne i de 14 klubber de seneste måneder. Det er næsten 300.000 kr. per klub.

Brøndbys Simon Hedlund (tv.) har misset de seneste kamp, efter han blev testet positiv for corona. Foto: Jens Dresling

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan en Superliga-klub nøjes med at skulle betale en samlet regning for resten af 2020 på knap 100.000 kr. - hvis den vel at mærke ikke rammes af positive test.

For i tilfælde af en positiv test blandt stikprøverne skal alle prøver analyseres. Alle såkaldt on-pitch ansatte skal også igennem en ny test nogle dage efter.

Hvis klubberne nikker ja til Divisionsforeningens anbefaling, skal de selv stå for al dokumentation og registrering i forbindelse med den omfattende testning.

Ifølge Claus Thomsen er der lagt op til, at der på visse punkter bliver lempet på de nuværende restriktioner.

Der vil komme en øget adgang til træningskampe mod ikke-testede modstandere, og klubberne vil også få lettere ved at lade U19-spillere deltage i træningen.

Det er kun spillerne Superligaen og 1. division, der i den kommende sæson fortsat vil blive testet. 2. divisionsklubberne og kvindeligaen bliver ikke en del af coronaplanen.

I Superligaen har der været enkelte positive test. Brøndby-spillerne Samuel Mraz og Simon Hedlund er gået glip af de seneste kampe, fordi de for nogle uger siden blev testet positive for corona.

Også FC Københavns målmandstræner Kim Christensen blev tidligere på sæsonen testet positiv for covid-19.

