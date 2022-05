Sløje scener i Odense: AGF-krisen er total

Det var ikke mange minutter, David Nielsen sad ned i løbet af kampen, og det var måske fordi, han ville kunne mærke et glohedt sæde under ham.

AGF kunne ikke finde netmaskerne i søndagens Superliga-kamp mod OB, da de tabte 0-1.

Den dårlige stime for bronzevinderne fra 2020 fortsætter dermed.

En dårlig stime på ingen sejre i ti kampe. En hovedpine for David Nielsen, man snart må betegne som en migræne, for der er ikke udsigt til, at den dårlige udvikling vender lige foreløbigt.

David Nielsen har fået støtte fra ledelsen i AGF, selvom resultaterne ikke er der, men det er tydeligt, at der skal ske ændringer, før AGF igen kan blive det tophold i dansk fodbold, vi er vant til at se.

På trods af støtte og tillid fra ledelsen, kan man altså ikke komme udenom, at han ligner en mand, der er fortid i klubben.

Det ligner ikke længere et spørgsmål om hvis, men nærmere et spørgsmål om hvornår AGF skal sige farvel til den karismatiske træner, der har været i klubben siden 2017.

Den islandske profil blev pillet ud allerede efter 66 minutter til stor frustration. Foto: Anders Brohus

Islandsk comeback

David Nielsen havde islandske Jon Dagur Thorsteinsson tilbage i startopstillingen, efter at han var blevet forvist fra truppen grundet hans kontraktudløb til sommer og tvivl om fremtiden.

Men den offensive stjerne kunne ikke bidrage med meget.

Især i starten af første halvleg var AGF's offensive spillere statister i et opvisningsshow fra fynboerne.

Og selvom Nielsens tropper kæmpede sig tilbage i opgøret og også kom frem til chancer, lykkedes det ikke at få bolden i Hans Christian Bernats mål.

En opgave, som aarhusianerne håbede Thorsteinsson kunne løse.

Men sådan blev det ikke, og islændingen blev da også skiftet ud allerede efter 66 minutter af kampen til stor frustration.

David Nielsen satte i stedet Patrick Mortensen og Mustapha Bundu ind, men lige lidt hjalp det.

Målene kom aldrig, og Thorsteinsson gjorde ingen forskel.

OB kom foran allerede efter fem minutter. Foto: Anders Brohus

Sønderjysk livline

Det kunne have været dagen, hvor nedrykning kunne have blevet en reel fare for AGF.

Men Vejle kollapsede fuldstændig mod SønderjyskE, hvilket var til AGF's held.

Med fire kampe tilbage og seks point ned til nedrykningsstregen, ligner det stadig, at aarhusianerne skal spille Superliga næste sæson.

Men der skal snart point på kontoen - især hvis Vejle finder formen og haler ind.

8. maj får David Nielsens og co. så chancen igen, når AGF møder bundproppen SønderjyskE.

