Slut med skåneprogram: Lucas er klar til fuld tid

AaB's anfører meldes klar efter at have klaret den sidste test

Anfører Lucas Andersen er færdig med at køre på skåneprogram.

Selv om den sidste test kun varede en time, er nordjyderne klar til at pille deres bedste mand af et særskilt program og bruge ham fuldt ud i kampen om at komme i slutspillet og videre i pokalen.

I fem uger har den tidligere mesterklub passet godt på anføreren i håb om, at Lucas Andersen kunne blive den lyskeskade kvit, som generede ham igennem hele efteråret.

Selv om Lucas Andersen som forleden mod tyske Freiburgs U 23-hold kun spillede en time i tirsdagens sidste afpudsning af formen mod Vendsyssel, kunne kreatøren med stor X-factor bagefter melde sig klar til at spille fuld tid i søndagens kamp mod Silkeborg.

I AaB's to første testkampe mod henholdsvis AGF og IFK Göteborg stod han til gengæld udenfor.

- Jeg mærker intet til skaden, som generede mig igennem hele efteråret, siger Lucas Andersen til Ekstra Bladet.

- Hvis vi kan få lukket Silkeborg-kampen tidligt, kan jeg vel få lov at gå tidligt ud for at spare mig til den næste opgave.

- Det vil blive lige på og hårdt for vores vedkommende. Det ser ud som om, at næsten alle kan tage point fra alle, så der er ikke råd til mange svipsere, siger Lucas Andersen, der på grund af skadesproblemerne har valgt at tage tingene, som de vil komme.

Selv om han i efteråret nåede at snuse til EM-holdet endda på et tidspunkt, hvor han egne ord ikke var toppen, tør han ikke drømme at blive en del af det danske hold til sommerens EM.

- Udtagelsen var vel et udtryk for, at jeg er inde i billedet, men som sagt er det ikke noget, som jeg tænker over, fordi det har indtil nu handlet om at blive min lyskeskade kvit, siger Lucas Andersen.

Med hensyn til at komme i slutspillet har AaB sørget for at gøre det ekstra svært for sig selv ved kun at vinde en af de sidste seks kampe i 2019.

Det har heller gjort tingene nemmere, at klubben i vinterpausen har solgt stortalentet Mikkel Kaufmann til FCK.

Bortset fra opgørene mod nedrykningskandidaterne Silkeborg og Esbjerg er de resterende fire kampe i grundspillet mod andre bejlere til slutspillet, mens modstanderen i pokalkvartfinalen er FCK.

Blandt tilskuerne, som så AaB vinde den sidste test med 3-0 over Vendsyssel, var Silkeborgs træner Kent Nielsen, som bagefter beskrev nordjyderne som værende et 'dygtigt hold'.

Især i 1. halvleg med vinden i ryggen sprudlede AaB og alle tre mål blev da også scoret inden pausen.

Målene blev sat en veloplagt Kasper Kusk med to samt Lucas Andersen på straffe i et opgør, hvor Rasmus Thelander efter godt en time blev vist ud efter en alt for voldsom tackling.

Lucas Andersen har snuset til landsholdet. Her ses han i aktion mod Montenegro (Foto: Jens Dresling)

