Slutspils-overblik: Ikke antydningen af gummiben

Aarhusianerne skal rammes af Murphys lov for at kikse mesterskabsspillet.

Det ene point mod Randers FC betyder, at de blot skal bruge en uafgjort i de sidste to kampe for at være matematisk sikre.

Og selv med to nederlag, kikser det næppe. Det vil nemlig kræve, at Randers FC vinder både over Hobro og i Parken over FCK og samtidig henter de seks mål, som AGF lige nu er foran.

AaB skal som minimum hente fire point for at gå forbi AGF. De to hold mødes i øvrigt i sidste runde.

Restprogrammet: OB (hj.) og AaB (ude)