- Smid dem ud

SønderjyskEs amerikanske ejerskab under Robert Platek er på katastrofekurs, og klubbens bagland bør allerede nu begynde at drøfte et tilbagekøb. Brøndbys ukuelige holdånd sikrede en ny sen sejr, og nu dufter det af medaljer, mens FCK's gulddrømme efter pointet i Silkeborg nu hænger på maksimumpoint i efterårets to sidste kampe, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator Klaus Egelund

AMERIKANSKE MILLIONER SKULLE efter planen forløse alle drømmene i grænselandet og løfte SønderjyskE op mod de sjove pladser i Superligaen.

Den fremragende Blue Bird fan-øl fra Fuglsang giver vi her på Ekstra Bladet en topplacering på ølbarometret, men det også det eneste, som rækker ud efter toppen på de kanter for tiden… for vi gætter på, at det ikke er 1. division, som SønderjyskE stræber efter at nå toppen i.

Sådan blev fyringen besluttet

SØNDERJYSKE FEJLEDE KATASTROFALT i Vejle fra det øjeblik Duplexe Tchamba forærede Arbnor Mucolii bolden, og Vejles hjemmebryggede supertekniker bankede 1-0-føringen i kassen.

SønderjyskE med de amerikanske ejere skulle spille med hjemmebagt højt pres, som Julian Nagelsmann havde skabt det – med en tysk træner ved roret og nogle sensuelle, forførende algoritmer til at finde de rette spillere.

Nu er der udpeget en dansk sportsdirektør, en dansk direktør – og en dansk trænervikar. Det har kun taget et år at nå dertil. Snak om spildt tid. Mod Vejle startede SønderjyskE med ni spillere med en længere historie i klubben. Boldene gik langt fra bagkæden og til duel.

Tchamba og Taiwo var eneste data-spillere i starteren. Tchamba forærede 1-0-målet væk og scorede selvmål til 3-0. Sikke en algoritme.

I Horsens scorede Anders K Jacobsen tre kasser i 1. division. Ham kunne algoritmen ikke lide.

Esben Hansen tiltræder i SønderjyskE 1. december. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

SønderjyskE ligner en klub, der tvivler på ejerskabet og det store klubfællesskab i Portugal og Italien. Esben Hansen og Jonas Lygaard skal nu finde en ny træner og balancere kampen for overlevelse.

TÆNKER LYGAARD OG HANSEN sig om, så ringer de ikke til Robert Plateks talknusere, når træneren skal findes og truppen skal rettes op denne vinter. Så kigger de mod Randers FC og Silkeborg. To klubber som har været knivskarpe til at formulere, hvad de havde brug for - og har landet det med økonomisk snusfornuft.

Philipp Schmiedl havde den rette profil for talknuserne i Plateks organisation, men østrigeren havde ingen erfaring med zoneforsvar. Det er en stående joke i Haderslev og omegn. Det svarer lidt til at lære parallelparkering til en mand, der ikke ved, hvad bakgear er.

Superliga-status er under pres. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Robert Plateks ejerskab ligner en katastrofe, og skulle SønderjyskE lykkes med at overleve i Superligaen, så sker det ikke takket være ejerne, men på trods af dem!

De store sønderjyske investorer, som solgte til Robert Platek, bør allerede nu forberede at hente det hjem til landsdelen igen, inden det går helt galt.

FRENDRUP BOMBEDE IGEN for Vestegnen og forlængede sejrsstimen til fire i Superligaen. En intelligent afslutning uden for Hans Christian Bernats rækkevidde.

Frendrups kælne inderside sikrede Brøndby en vigtig sejr i overtiden.

Det er et udtryk for høj klasse, at mestrene er ved at gøre de sene afgørelser til sit særkende. Mod Viborg. Vendingen mod Vejle. Comebacket mod AaB.

Alt sammen leveret på seks uger. Et vidnesbyrd om en ukuelig holdånd, og et mandskab der med beslutsomme skridt melder sig ind i medaljestriden – ingen har hentet flere point end Brøndby de seneste ni runder.

Nu mangler vi bare Europa, for det har simpelthen været skammeligt!

ULVENE DUMMEDE SIG I AARHUS efter den flotte sejr i Beograd i en kamp, hvor De Hvi’es skarphed var ekstraordinær. Mikael Anderson stak fingrene i ørene overfor FC Midtjyllands fans, da han scorede og leverede præcis den kant, som giver landets bedste række liv.

Eks-FCM'er Mikael Anderson gav sin gamle klub igen med en af aarhusianernes tre kasser.

Det er den slags reaktioner med et glimt i øjet der skaber rivaliseringer og modsætninger. Det skal dyrkes og omfavnes.

FORÆRINGEN FRA AARHUS blev ikke udnyttet af FC København. Løverne blev i perioder rykket rundt af en oprykker, der udstillede, at fortsat ingen tager lederskabet i Zecas fravær.

Gustav Dahl og André Calisir var ude hos hjemmeholdet, og på den måde var Silkeborg også uden sin kaptajn og en markant stamspiller, mens Jess Thorup holdt teenager-kvoten på to i sin starter denne gang.

Peter Ankersen har spillet lige så mange landskampe som Rasmus Carstensen har spillet Superliga-kampe.

Rasmus Carstensen og resten af Silkeborg-drengene dominerede mod FCK's a-kæde.

DET ER UMULIGT at huske, hvornår FCK har optrådt mindre majestætisk på de kanter. Bedste indsatser - Davit Kocholava og Kamil Grabara. Bare lige for at nævne det!

Det her FC København-mandskab skal - selv uden Zeca og Falk - kunne dominere, når a-kæden starter, som den gjorde søndag i Silkeborg.

Skal vi ikke ende med at udråbe FC Midtjylland til tårnhøje guldfavoritter inden foråret, så kræver det en markering af FC København. Seks point mod AGF og ude mod AaB er det, der skal til før vinterpausen.

Hårdt krav - men ikke for et hold, der vil vinde guld.