Smider point i jagten på top-6 mod bundproppen

FC Nordsjælland tabte et skridt i kampen om at nå med i top-6 i Superligaen, mens AC Horsens fik et point til kampen for overlevelse, da de to hold spillede 2-2 i Farum i 20. spillerunde.

FCN var i store dele af kampen bedst, men værterne havde svært ved at skabe de helt store chancer mod et Horsens-hold, der lukkede godt af i første halvleg og siden rejste sig flot i anden halvleg, hvor gæsterne endda var tæt på at score til 3-2.

Pointdelingen betyder, at FCN lige nu er nummer otte med to point op til OB på sjettepladsen, mens AC Horsens fortsat er sidst med ni point op til Vejle over stregen. OB og Vejle mødes senere søndag.

AC Horsens og James Gomez spillede lige op med FC Nordsjælland og Kamaldeen Sulemana i søndagens superligakamp i Farum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FCN var fra kampens start klart bedst og mest på bolden mod Horsens, som tog sit udgangspunkt langt tilbage på banen.

Trods FCN's overtag og et forsøg på Horsens-målets sammenføjning, var det gæsterne, som ganske ufortjent scorede først ved offensivspilleren Louka Prip, der nettede fra straffesparkspletten til 1-0.

Værterne var længe en anelse for langsomme i boldomgangen, så det var først, da værterne fik sat tempoet i vejret, at FCN gjorde ondt på gæsterne.

Det skete efter 27 minutter, hvor fine kombinationer endte hos FCN-anfører Magnus Kofod Andersen, som udlignede til 1-1.

FCN havde chancer til mere inden pausen, men det var først i anden halvlegs første minut, at værterne kom foran. Kamaldeen Sulemana sendte bolden ind foran mål, og her kunne angriber Ibrahim Sadiq flot snitte bolden i mål til 2-1.

Det fik AC Horsens længere frem ad banen, og det klædte gæsterne, der endelig fik lagt noget, som lignede et pres på FCN, som modsat virkede rystede efter de bedre Horsens-takter.

Horsens-presset gav pote for gæsterne, som udlignede i det 69. minut ved indskiftede Jonas Thorsen, da han kom først på en bold i feltet og nærmest tacklede bolden i mål til 2-2.

Mod slutningen var det Horsens, som var tættest på ved Jonas Gemmer, men inde i feltet sparkede han et forsøg over mål, og så endte det 2-2.

