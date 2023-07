Smilende Vallys: - Jeg fatter det slet ikke

Det er ingen hemmelighed, at Brøndby IF leder efter en ny målmand.

Søndag aften viste Thomas Mikkelsen dog, at han sagtens kan vogte buret, indtil Carsten V. Jensen får en transfer til at blive en realitet.

Den 39-årige målmand var nemlig fremragende og havde mange flotte redninger, da Brøndby åbnede Superliga-sæsonen med at slå Silkeborg IF med 2-1 i Jylland.

Thomas Mikkelsens præstation var så god, at Nicolai Vallys var en anelse overrasket efter opgøret. Sådan lød det fra Brøndbys nummer syv, da han mødte pressen.

- Jeg har lige sagt i et interview, jeg slet ikke fatter, hvorfor man kigger på en ny målmand, lød det således fra Nicolai Vallys med et stort smil på læben, inden han fortsatte:

- Det var vildt. Jeg husker særligt to redninger på hovedstød. Det er voldsomt. Det vidste jeg ikke, han kunne.

Brøndby vandt søndag 2-1 i Silkeborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nicolai Vallys blev videre spurgt, om han tror, at Thomas Mikkelsen snupper en fridag mandag ovenpå den imponerende præstation.

- Hvis jeg kender ham ret, står han klar på træningsbanen i morgen. Han er benhård.

Nicolai Vallys spillede ligeledes en hovedrolle på sin gamle hjemmebane, da han scorede til 1-1 i første halvleg.

Midtbanespilleren valgte ikke at juble, og han forklarede efterfølgende hvorfor.

- Hvis det havde været nede foran Brøndby-tilhængerne, ville jeg juble med dem, og så havde jeg tænkt mig ikke at juble så meget foran Silkeborgs fans. Jeg ville vise, jeg har respekt for dem. Det var sådan lidt en blanding. Jeg ville også gerne have vist, hvor meget det betød for mig at score.

Inden Superliga-stjernen tog sig tid til at tale med pressen, spurgte han Silkeborg-lejren, om han måtte komme ned i omklædningsrummet og sige hej.

Og det er der en helt særlig årsag til.

- Det var en virkelig fed tid, jeg havde sammen med nogle gode venner. Det er en virkelig fed klub. Så spillerne, trænerne og dem omkring holdet betyder meget for mig, lød det afsluttende fra søndagens målscorer.