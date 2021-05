Smittekaos i Brøndby: Fans kan ånde lettet op

Selvom smittetallene i Brøndby Kommune er på vej i den forkerte retning, så kan dem med billetter til søndagens topbrag på Brøndby Stadion ånde lettet op.

Superliga-ordningen blev genindført i midten af april måned, og med den er der igen fans tilbage på tribunerne.

Fansenes tilbagetog på de danske stadioner kommer efter en periode med fald i smittetallene, men efter den seneste genåbning af de danske samfund begynder tallene så småt at stige igen.

Én af de kommuner, der er særlig hårdt ramt er Brøndby Kommune, der torsdag eftermiddag registrerede 275 smittede per 100.000 indbyggere. Derfor flirter kommunen lige nu med en automatisk nedlukning.

Trods stigende smittetal bliver der ikke tomme tribuner i Brøndby. Foto: Jens Dresling

Alligevel skal Brøndby IF og de mange tusinder fans, der skal på stadion, ikke bekymrer sig om, hvorvidt søndagens kamp mod FC Midtjylland skal spilles uden tilskuere, hvis kommunen bliver tvunget til at lukke ned.

Forklaringen er, at udendørs idrætslokaliteter ikke er omfattet af den kommunale nedlukning.

Det oplyser Kulturministeriet i en mail til tipsbladet.dk.

- Udendørsfaciliteter på et stadion er ikke omfattet af nedlukningen, og der kan fortsat inviteres tilskuere på den del af stadion, som er udendørs.

Helt fri af den kommunale nedlukning går Brøndby IF dog ikke.

- Hvis stadion har indendørs lokaler, så vil disse blive omfattet af nedlukningen, skriver kulturministeriet i samme mail til tipsbladet.dk.

En nedlukning vil derfor få betydning for klubbernes muligheder for at bespise sponsorer og andre gæster. Derfor er Brøndby IF nødt til at rykke arrangementer før kampen uden for eller helt aflyse dem, hvis en nedlukning træder i kraft.