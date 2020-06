Esbjerg skal igen ud at finde træner igen efter nedrykningen

Det bliver ikke Troels Bech, som skal skaffe Esbjerg tilbage i Superligaen.

Den tidligere træner, som efter spillernes mytteri mod Lars Olsen, blev hentet ind i forsøg på at redde vestjyderne, aftalte allerede ved tiltrædelsen, at han kun var tilbage for en kort bemærkning.

Hvad der ellers vil komme ske, vil direktør Brian Knudsen ikke udtale sig om, inden der er blevet evalueret.

Sportschef Jimmy Nagel kunne sagtens være på vej ud, lige som et salg af U21-anfører Jacob Lungi Sørensen kunne blive aktuelt lige som man har set i Silkeborg, hvor anfører Mads Emil Madsen er blevet solgt til LASK Linz.

Benjamin Leander stiller skarpt på søndagens runde: Tordner mod teknikken: forbyd det!

Derfor drejer trænerkarussellen igen i det vestjyske, hvor den tidligere mesterklub for ottende gang på fem år skal have en ny træner.

Det er igen en af forklaringerne på, hvorfor Esbjerg sammen med Silkeborg og Lyngby er blevet Superligaens elevatorhold.

Siden fyringen af den nuværende Fredericia-træner Jonas Dal har Colin Todd, Lars Lungi Sørensen, John Lammers, Claus Nørgaard, Lars Olsen og Troels Bech siddet i Superligaens varmeste trænersæde.

Se også: Brøndby jagter bronze

Se også: Mål til en million