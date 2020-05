Snød Premier League-klubber med rekordbud

Nu 35-årige pensionerede Jonas Borring havde en fornem Superliga-karriere, der blandt andet bød på over 350 optrædener i den bedste danske række.

I 2008 kunne det også være blevet til et Premier League-kapitel for den høje hurtigløber, men penge kom i vejen, fortæller Borring selv i et indslag af Fra Passion til Pension'.

- Planen var ikke, at jeg skulle skifte til FC Midtjylland eller nogen anden dansk klub. Planen var, at jeg skulle til udlandet, erindrer den tidligere venstre kant.

- Den sommer (i 2008 red.) var der nemlig meget aktivitet. Blandt andet var der interesse fra Premier League, hvor både Watford og West Brom ville have mig.

Penge kom dog i vejen, da der på usædvanlig vis var bedre økonomi i et skifte til Superliga-aktuelle FC Midtjylland.

- Problemet var bare, at de ikke bød så højt, som Midtjylland gjorde, hvilket gjorde, at OB kun accepterede buddet fra FCM.

Borring spillede forinden i OB, hvor han nettede 11 gange i 86 kampe.

Kantspilleren indstillede i sidste sæson karrieren.

Se hele indslaget her

