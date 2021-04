Snubler i guldkamp

FC Nordsjælland sørgede med en flok lynhurtige og offensive teenagere for, at der fortsat er spænding i Superligaens guldkamp

En sejr til FC Midtjylland ville bringe de regerende mestre fire point foran Brøndby i guldkampen.

En hjemmesejr til FC Nordsjælland ville bringe værterne i øjenkontakt med AGF på den fjerdeplads, der giver adgang til europæisk fodbold i næste sæson.

Så uafgjort var snarere som at kysse sin søster end forløsningen på en våd drøm på Right to Dream Park.

Så kunne 2-2 kampen være nok så underholdende for alle os andre.

Et resultat, som værterne og navnlig Sulemana Kamal-Deen til sidst kunne ærgre sig mest over. Syv minutter før tid brændte ghaneseren nemlig et straffespark.

Men så sendte træner Flemming Pedersen da bare en joker på banen. Simon Adingra, der forleden debuterede i Parken med et brag til 2-2 i slutminutterne i Parken. Denne gang gjorde han det til 3-2 få sekunder før tid.

FC Nordsjællands unge hurtigløbere tog stikket med en 3-2 sejr over FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke hver dag, man i fodboldverdenen kan nyde en finsk-norsk-ghanesisk angrebstrio folde sig ud, men det kan man hos FC Nordsjælland, og der er virkelig fare på færde, når Oliver Antman, Andreas Schjelderup og Sulemana Kamal-Deen sætter tempo mod modstandernes mål.

En trio, der til sammen bare er 54 år.

Det var flere gange i første halvleg gift for den lidt tungere FCM-defensiv, der blev tvunget ud i situationer, hvor de kom lidt bagefter.

Første advarsel kom, da Magnus Kofod løb fri på baglinjen og lagde bolden tilbage til Schjelderup, der knaldede bolden op på det øverste i stolpen, hvorefter Oliver Villadsen sparkede riposten langt over.

Og i det 32. minut kom fuldtræfferen så, da Oliver Villadsen smed en hård bold ind foran mål, hvor Frank Okyeka ikke nåede andet end at sætte en benskinne til bolden, og så var hjemmeholdet foran.



Det var ikke i overensstemmelse med spilfordelingen, men skarpheden manglede hos gæsterne og ikke mindst hos Pione Sisto, der fejlede to frispark, før han med venstrebenet kom lidt tættere på mål.

Fem minutter før pausen skar Antman ned gennem midten af banen, før han vippede bolden bag om støttebenet til Kamal-Deen, som dog tabte et skridt i sin direkte duel med Alexander Scholz og kun fik sendt en blød tåhyler mod målmand. Jonas Lössl.

Faren lurer, hver gang 16-årige Andreas Schjelderup var i boldkontakt. Foto: Lars Poulsen

En 2-0 føring havde været fin at gå til pause med, men få sekunder før, Aydin Uslu fløjtede til te, var det i stedet gæsterne, der udlignede.

Sory Kaba lurede på kanten af straffesparksfeltet og fik på en løs bold presset sig foran alle andre og sparket bolden i kassen via Peter Vindahl-Jensens handske.

Sory Kaba har udlignet lige før pausen og sender et hjerte afsted. Foto: Lars Poulsen

Mestrene lagde tryk på fra anden halvlegs start, og igen kom en forsvarsspiller så meget under pres, at det udløste endnu en markant fejl.

Ulrik Yttergaard Jenssen afleverede i det 57. minut bolden lige i fødderne på Erik Sviatchenko, som kvikt sendte bolden videre til Michael Anderson, der lige så kvikt spillede Pione Sisto fri i feltet. Denne gang var træfsikkerheden til stede, og han bragte fladt midtjyderne i spidsen.

Pione Sisto har bragt gæsterne foran. Foto: Lars Poulsen

De rødklædte FCN-spillere var efterhånden sjældne gæster i gæsternes ende, men få minutter efter var der bonus på en sjælden visit, da en fodrap norsk teenager blev nedlagt af Onyeka og med et par minutters VAR-forsinkelse fik sit straffespark.

Kamal-Deen udnyttede køligt.

Og ghaneseren fik søreme en chance mere fra pletten syv minutter før tid, da Lössl klodset boksede til Mads Døhr Thycosens hoved i stedet for bolden.

Denne gang var han knap så kølig og sparkede bolden op på overliggeren.