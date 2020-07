Snubler i sølvspurt

AGF skal have hjælp for at få fingre i sølvmedaljerne

Sølvrusen er erstattet af tømmermænd.

Selv om Casper Højer Nielsens varme venstreben skaffede AGF 1-1 mod FCN, så skal 'De Hviie' have hjælp af enten AaB eller FCN for ikke at miste sølvet.

Det var tredje kamp, at superligaens bedste venstre back kom på scoringslisten med bare ni minutter tilbage af den ordinære tid.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet.

Billedgalleri Foto Lars Poulsen 1 af 13 FCNs Magnus Kofod Andersen stopper AGFs Nicklas Helenius 2 af 13 FCNs Magnus Kofod Andersen stopper AGFs Nicklas Helenius 3 af 13 AGFs Patrick Mortensen forsøger med et hovedstød. 4 af 13 Mads Døhr Thychosen (nr.2 fra højre) har scoret til 1-0 for FCN. 5 af 13 AGF træner David Nielsen fik noget at tænke over. 6 af 13 AGF og Nicklas Helenius gik ned. 7 af 13 AGFs Patrick Mortensen forsøger at gå forbi FCNs Kian Hansen. 8 af 13 FCNs Ibrahim Sadiq hopper højt. 9 af 13 AGFs Jakob Ankersen fyrer løs 10 af 13 FCN treæner Flemming Pedersen på sidelinien. 11 af 13 AGFerne Albert Erlykke og Benjamin Hvidt nyder Mikkel Damsgaards tryllerier. 12 af 13 AGFs målscorer Casper Højer Nielsen forlader skuffet banen. 13 af 13 AGFs målscorer Casper Højer Nielsen forlader skuffet banen.

Dermed reddede han lidt af aftenen for AGF, der et kvarter forinden var på vej mod et nederlag.

Ofret for seneste rundes store justitsmord, Mads Døhr Thychosen, fik en slags æresoprejsning ved at score til 1-0, da han fra 20 meter med et skruet skud fik lagt bolden i ind i det lange hjørne.

Her er svaret på dine problemer: Her er de billige spillere, der redder dit manager-hold

Det var fra samme position i modsatte ende, at Casper Højer Nielsen senere udlignede til 1-1,

Selv om bronze set med medaljehungrende Aarhus-øjne vil være en godkendt trøstpræmie, så kan enten OB eller Horsens i sæsonens allersidste kamp snuppe billetten til Europa League.

Nicklas Helenius og AGF undgik med en sen udligning at falde helt igennem i Farum mod FCN (Foto: Lars Poulsen)

Målet faldt efter en række nærgående AGF-forsøg, læs hovedstød fra Patrick Mortensen, der ellers har haft for vane at score mod FCN.

Selv om AGF måtte savne tre markante spillere, var FCN uden Abu Francis og det nyeste stjerneskud, Kamaldeen Sulemana.

Sidstnævnte har fået tidlig sommerferie.

Han udgik som bekendt med fiberskade i pausen i målfesten forleden i Herning, hvor han selv havde været hovedpersonen med to mål.

De hurtige FCN-fødder prøvede fra start at overrumple AGF med et stormløb.

Det var ved at lykkes, da Isaac Atanga kom fri og fik driblet sig udenom William Eskelinen, men vinklen blev for spids for ghaneseren, og skuddet havnede i sidenettet.

Som de første 45 minutter skred frem, fik AGF bedre greb om spillet, og det lykkedes for Patrick Mortensen at komme højt til vejrs og heade fra nært hold, men lige på Peter Vindahl.

AGF's Alexander Munksgaard i en af kampens mange luftdueller med FCN's Mikkel Rygaard (Foto: Lars Poulsen)

AGF's Mustapha Bundu er testet positiv for corona

Se også: Klublegende indstiller karrieren