Snydt af det danske vejr: Engelsk fan fik lang næse

Superliga-opgøret mellem AGF og Randers FC blev udsat. Imens var den engelske Randers-fan Meryck Franklin-Ryan på vej til Aarhus for at se sin første Randers-kamp. Han er ærgerlig over udsættelsen af kampen, men er nu mere besluttet end nogensinde på at få se 'Hestene' i aktion

Der skulle have været fuld plade i weekenden, startende fredag, da Superligaen vendte tilbage efter en vinterpause, men fans af AGF, Randers FC, FC Nordsjælland og AC Horsens må vente lidt længere på at få set deres hold i aktion.

For AGF og Randers var det en bane med meget vand, der var årsagen til, at opgøret blev udsat. Kampen kunne godt være blevet spillet, men så var AGFs bane helt smadret resten af foråret, og derfor valgte man altså at udsætte opgøret.

Det var dog ikke alle, der var lige tilfredse med den beslutning. For selv om han bor i Hørsholm og har været i Danmark nogle år, var engelske Meryck Franklin-Ryan, der er fan af Randers FC, på vej til sin første live-kamp nogensinde. Mod ærkerivalerne. Og han var enormt ærgerlig over den udsættelse, han fik nys om, mens han sad på færgen på vej fra Sjælland til Jylland.

- Ja, min første live-kamp skulle være mod ærkerivalerne. Det var derfor, vi var afsted. Og så blev det slet ikke til noget, siger Myreck Franklin-Ryan til tipsbladet.dk og forklarer:

- Jeg var ret sur over situationen, og hvorfor udsættelsen blev meldt ud så sent. Det er meget uprofessionelt, og de kunne have varslet det dagen inden. Nu er jeg bare skuffet. Lad mig sige det sådan, at jeg er glad for, at jeg støtter Randers og ikke dem. Det var dårligt lavet, og der var også mange AGF-fans på vej over for at se kampen.

I stedet gik englænderen og venner lidt rundt i Aarhus, inden de vendte snuden den anden vej - uden at have set fodbold.

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Arsenal og Randers

Myreck Franklin-Ryan kom til Danmark for at arbejde i København, og da han kom over, var han stor fan af London-klubben Arsenal. Det er han sådan set stadig, men nu er han også hoppet med på vognen hos "Hestene" fra Randers FC.

Det er han, fordi hans danske nabo og naboens bror er store Randers-fans, og den passion og kærlighed til fodboldholdet begyndte Myreck Franklin-Ryan også at mærke.

- De er meget entusiatiske omkring Randers. Meget passionerede, og det kunne jeg mærke, så Randers blev også mit hold. Nu har jeg fulgt dem de sidste par år.

I starten kun nok til at følge holdet i tv, men da han fik en spillertrøje, der var blevet brugt i kamp, blev støtten til Randers FC større, og i det hele taget mærkede den engelske fodboldfan, hvordan nærheden i dansk fodbold kan noget.

En nærhed, han ikke mærker, når han støtter Arsenal FC.

- Fodbold i Danmark er tilgængelig. Det kan jeg godt lide, og priserne er til at have med at gøre. Det er svært at følge klubber i England, og i Danmark er man tættere på. Jeg er ny fan, men har allerede fået en kamptrøje. Det er jo noget helt andet - den nærhed får man ikke i England.

Lykken ville, at Arsenal søndag vandt med 4-0 over Newcastle i Premier League, men det blev en af de dage, hvor der ikke var meget, der lykkedes for Myreck Franklin-Ryan. Da han kom til København, fangede han første halvleg på en pub. Der stod 0-0 ved pausen, og derefter tog han hjem. I anden halvleg - som han altså ikke så - scorede "The Gunners" fire gange.

Englænderen tog hele vejen til Danmark, for at se Randers spilleFoto: Gregers Tycho

Ikke opgivet

Selv om det var lidt af en mavepuster at få i sit første møde med stadion i Danmark, har Myreck Franklin-Ryan ikke givet op. Tværtimod. Han er mere besluttet end nogensinde på at få set kronjyderne i aktion, og han nød også turen til Aarhus, der kastede lidt våde varer af sig, inden han altså fandt ud af, at opgøret var blevet udsat.

- Helt sikkert. Vi skal i marts se kampen mellem FC København og Randers. Det er en kamp mod et andet stort hold, og selv om det ikke er lige så stort som et derby, skal det nok blive godt. Jeg er mere besluttet end nogensinde på at få set Randers, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at København aflyser en kamp på grund af regn, siger han.

Og selv om turen fra Hørsholm til København ikke bliver lige så lang som turen til Aarhus, kan han og Randers-vennerne alligevel nå at få et par øl, mens de sidder i toget.

- Det er fedt at varme op til en kamp - det er jo en stor del af det at se fodbold. Nu satser jeg på, at det lykkes næste gang, siger englænderen.

