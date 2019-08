Snydt for mål? Dommer i centrum i Farum

FARUM (Ekstra Bladet): Man har ikke haft nogen god kamp som dommer, når begge hold føler sig snydt…

Men hverken FC Nordsjælland eller OB følte, at dommer Mikkel Redder havde været god ved dem. Og begge klubber havde en sag.

Den talentfulde 25-årige dommer snød i første halvleg FC Nordsjælland for et klart straffespark, mens han lidt senere undlod at dømme mål i den anden ende, selv om Oliver Lunds forsøg så ud til at have krydset stregen.

OB fik trods masser af muligheder ikke scoret i Farum og måtte rejse tomhændede hjem.

På mål af debutant Mads Døhr Thychosen og Mikkel Damsgaard hentede FC Nordsjælland en heldig sejr og gik forbi Odense-klubben i tabellen.

OB fik chancen for at få en drømmestart, da fynboerne i kampens første minut fik straffespark.

Clinton Antwi blokerede Jeppe Tverskovs forsøg med armen, og dommer Redder var ikke i tvivl.

Bashkim Kadrii er normalt en sikker skytte, men OB-angriberen sparkede lige i chokoladehøjde, og FCN-målmand Nicolai Larsen, klarede.

I den anden ende burde Mikkel Redder også have fløjtet for straffespark efter en lille halv times spil, da Ramon Leeuwin tæmmede et indlæg med armen.

Den unge dommer stod godt placeret, men mente tilsyneladende ikke, at der var foregået noget ulovligt.

Thychosen og Kudus fejrer FCN's føringstræffer i slutningen af 1. halvleg. Foto: Lars Poulsen

OB troede, at de kom foran i 34. minut, da Oliver Lund afsluttede tæt under mål. Ulrik Yttergård Jensen fik godt nok blokeret, men stod langt inde i eget mål.

Lund jublede, men linjedommeren vinkede ikke bolden inde, selv om det i den grad så ud, som om bolden havde sluppet mållinjen.

Fynboerne var bedst i første halvleg, men det var FC Nordsjælland, der gik til pause med en føring.

I 42. minut lagde debutant Mads Døhr Thychosen fra kanten af feltet koldt bolden ind bag Oliver Christensen.

Midtvejs i anden halvleg var Oliver Lund tæt på en udligning, men OB’erens hovedstød sneg sig lige forbi den ene stolpe.

Den farlige altmuligmand fik endnu en chance ti minutter før tid, men en velspillende Nicolai Larsen klarede i stor stil.

Gæsterne lagde et tung tryk på nordsjællænderne i store dele af anden halvleg, men fik på intet tidspunkt bolden så langt over mållinjen, at Mikkel Redder dømte mål.

OB satsede alt til sidst, og hev målmand Oliver Christensen med op i feltet på et hjørnespark, men det var ingen succes.

FC Nordsjælland erobrede bolden, og fra midterlinjen kunne Mikkel Damsgaard dybt inde i tillægstiden lægge bolden ned i det tomme mål.

