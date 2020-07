Sølv-drømme! AGF ydmyger mestrene

Medaljer til AGF! Læs nøglerne til aarhusianernes sølvjagt herunder:

Sølv-eufori i AGF: Sådan får de historisk Superliga-sæson

AARHUS (Ekstra Bladet): Det dufter ikke bare af medaljer i Aarhus - det dufter af sølvmedaljer!

AGF var søndag aften klasser bedre end de tømmermandsramte danske mestre, og De Hviie maltrakterede FCM med 3-0.

Dermed er AGF klar til søndagens regulære sølvbrag i Parken, hvor de for tiden tandløse løver venter. Vinder AGF, så er aarhusianerne foran FCK i sølvstriden...

Guldet blev som bekendt afgjort i torsdags, og det så utvivlsomt ud til, at Ulvene har ligget i sprit siden da. Bedst illustreret ved at Manjrekar James med sin første berøring hamrede kuglen langt ud over sidelinjen i stedet for at lægge den op sine offensiv-spillere…

Okay, nu skal alle midtjyderne ikke have skyld for James’ mangler, for canadieren var helt væk i første halvleg.

Det var også ham, der kom en tidsalder for sent med sin glidende tackling mod Jakob Ankersen efter otte minutter, og så kunne den formstærke kantspiller let glide af på den store FCM-mand og finde Casper Højer.

AGF-backen sendte en lufter mod bagstolpen, hvor Patrick Mortensen på smukkeste vis headede værterne i front. Indlægget fra Casper Højer var bare den først af utallige gode aktioner fra manden med det gyldne venstre ben, der efterhånden er klar til en karriere i det store udland!

Erik Sviatchenko og Alexander Scholz fik sig en guldpuster på tilskuerpladserne denne søndag, og de to midtjyske cementblokke var savnet. Manjrekar James’ ulykker har vi berørt, selv om de fortsatte kampen igennem, og bare et par minutter efterføringsmålet var også Rasmus Nicolaisen ved at koste.

Midtjyden mistede bolden på midten til hattrickhelten fra seneste indbyrdes opgør, Jon Thorsteinsson, der strøg mod Jesper Hansens mål. Nicolaisen nåede dog tilbage tids nok til at genere islændingen i sin afslutning.

Det tog mestrene et kvarters tid at vågne op, men herfra blev det til gengæld og en intens herrefight på et stadion, der emmede af fodbold igen – herligt!

Efter en lille halv time opstod gæsternes største chance i første akt, da Nicolaisen headede et hjørnespark mod mål, men Patrick Mortensen kom i vejen på stregen. Den mand er uvurderlig i begge ender af banen for AGF.

Det samme er Casper Højer i den grad blevet.

Fem minutter inde i anden halvleg hamrede Højer 2-0-målet ind med sin tordenfod. Et hjørnespark blev spillet fladt og direkte til Højer et stykke uden for feltet, og så var der ingen på stadion, der så kuglen igen, før den smaskede mod nettet bag Jesper Hansen.

Et kvarter før tid satte Patrick 'Mål' Mortensen trumf på, da et hjørnespark ikke blev clearet. Da bolden landede for fødderne af Mortensen, vidste man godt, han ville sparke den ind...

AGF er nu to point efter FCK og otte point foran Brøndby med tre runder tilbage.

