Søndagens Superliga-gys fordelt på tv: To kampe trak nitten

Det plejer at være sådan, at hvis man har en tv-pakke af en vis størrelse, så kan man være sikker på, at man kan se sit yndlingshold fra Superligaen hver runde. Sådan bliver et dog ikke i sidste spillerunde af grundspillet i landets bedste række.



Problemet er mangel på tv-kanaler, og derfor er der ikke plads til, at man viser alle syv kampe, der spilles samtidig på søndag. Derfor har man måttet se bort fra to opgør, nemlig Vendsyssel mod FC Nordsjælland samt EfB mod Vejle.



Dog er man reddet, hvis man også har en Viaplay-konto, hvor man i stedet kan se kampene.



I den sidste runde er der ikke bare point på spil som sædvanligt, men det er her, afgørelsen falder om den eftertragtede top seks, som syv klubber stadig kan nå at blive en del af, efter FC København, FC Midtjylland og OB har sikret sig deres plads.



Endelig er der også penge på spil, da tv-pengene bliver fordelt efter søndagens runde.



Fordelingen af søndagens kampe er som følger:

AC Horsens - Brøndby, 3+

AaB - AGF, Canal 9

FC København - Hobro, TV3 Sport

FC Midtjylland - Sønderjyske, TV3 Max

OB - Randers, Eurosport 2

Se også: Tidligere AGF-flop skifter til storklub

Se også: Gal eller genial? FIFA vil presse Qatar til et udvidet VM