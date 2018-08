Sønderjyderne brugte hovedet: Presset træner fik forløsende sejr

SønderjyskE-Vendsyssel 2-1

Når den nye hollænder Mart Lieder ikke kunne, måtte landsmanden Kees Luijckx som så ofte før træde til som målscorer.

Den målfarlige midterforsvarer kom med et kvarter tilbage af kampen højst ved et hjørnespark og headede lang om længe SønderjyskE i front.

Kort før tid var det Stefan Gartenmanns tur til at bruge hovedet og gentage kunststykket.

Det var alt for sent, at Vendsyssels indskiftede Seyi Adekkoya fik bolden i nettet til, at der blev spænding om udfaldet.

Inden der kom gang i scoringerne, havde de to mål i Haderslev været som forhekset.

I hvert fald havde spillerne fra SønderjyskE og Vendsyssel umådeligt svært ved at ramme indenfor de 7,32 m i længden og 2,44 m i højden.

Det er tydeligt, at SønderjyskE's nye angriber Mart Lieder led af store abstinenser efter ikke at have scoret i en måned.

Artiklen fortsætter under billedet..

Claus Nørgaard kunne ånde lettet op, efter hans hold tog akke tre point i et chancerigt opgør i Haderslev. Foto: Ritzau Scanpix/Claus Fisker

Den 28 årige hollænder er som bekendt ankommet til Haderslev med en imponerende rekordliste med 30 mål i 31 kampe i den næstbedste række i tulipanlandet.

Han var manden, der skød på alt i et håb om at kunne gentage bedriften fra Horsens-kampen, hvor han scorede det enlige mål, som han er noteret for siden ankomsten til dansk fodbold.

Tre gange var hollænderen lige ved og næsten før pausen og hollænderens trængsler fortsatte efter pausen, hvor han fik endnu flere muligheder uden at score.

Enten var han for langsom på aftrækkeren eller tog et for langt skridt, og da forsøgte sig med hovedet, blev det kun til en snitter.

I første forsøg blev vinklen for spids, og Vendsyssel blokerede, og det samme var tilfældet, da Mart Lieder fik drejet rundt, men landsmanden Sander Fischer stod i vejen.

Da den målsultne angriber forsøgte kort før pausen røg skuddet efter den modsatte trekant tæt forbi.

Mens Mart Lieder var lige ved og næsten, var Vendsyssels Lucas Jensen decideret uheldig efter et kvarter, da Brandao sendte hurtigløberen af sted, men det smarte vip over Sebastian Mielitz blev en anelse for højt og ramte overliggeren.

Derimod var det mildest talt dårligst, da hjemmeholdets Søren Frederiksen tog fri ved bagerste stolpe og havde et tomt mål, men formåede af uforklarlige grunde at skyde forbi måske fordi mål aldrig har været hans spidskompetence.

Det lignede en målløs affære, indtil Kees Luijckx dukkede frem, og som i sidste sæson ingen viste sig som en målfarlig herre.

Med sejren kom SønderjyskE endelig i gang, mens det er ved at blive hverdag for oprykkerne fra Vendsyssel, som fortsat spiller med stor energi, men får skabt alt for at få chancer.

