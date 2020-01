Sønderjysk dobbeltscoop - lander to OB-profiler

SønderjyskE får fuld valuta for at sende Mart Lieder til OB

OB løser sit angrebsproblem ved at lande SønderjyskE-angriberen Mart Lieder øjeblikkeligt, men prisen for den overgang afspejler graden af desperation i Ådalen.

Fynboerne må nemlig slippe hele to spillere den anden vej for at løse sit angriberproblem. SønderjyskE får tilgang af både Anders K. Jacobsen og Julius Eskesen, mens de omgående må sende Lieder til Odense.

Det meddeler SønderjyskE tirsdag aften på deres hjemmeside.

– Planen var, at han skulle skifte transferfrit til sommer, men vi har fået en fin pris for ham, og vi har en god erstatning klar, så vi lader ham gå nu og takker ham for indsatsen i den lyseblå trøje, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til SønderjyskE's hjemmeside.

Helt som ventet er Anders K. Jacobsen blevet en del af den kabale, som OB skulle lægge efter salget af Bashkim Kadrii til Saudi Arabien.

I OB er de begejstrede for, at det er lykkes at få Lieder til tidligere end ventet.

- Vi har skiftet lidt ud i truppen på det seneste, og derfor fandt vi det naturligt at prøve at sikre os Mart et halvt år før tid. Heldigvis var han indstillet på at komme nu, og vi er meget glade for, at det er lykkedes at få forhandlet en aftale på plads, fortæller OB's sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet..



OB håber på, at Mart Lieder kan score mål for dem allerede i foråret. Foto: Jens Dresling

Højt spil

Ekstra Bladet forstår, at SønderjyskE har spillet højt spil i forhandlingerne omkring Mart Lieder og klubben har afvist penge samtidig med Anders K. Jacobsen.

Det er selvom, 'AK' er en spiller, som klubben længe har haft på ønskelisten.

- Det er faktisk en spiller, som vi har kigget på i flere transfervinduer, så vi er glade for, at vi kan hente ham ind nu. Han er 30 år, så han har mange timer i benene endnu, og vi er overbeviste om, at han i det rette miljø kan komme tilbage i den udgave, vi husker ham bedst for, hvor han lavede masser af mål, assists og faretruende løb, fortæller Hans Jørgen Haysen videre i offentliggørelsen af handlen.

Klubben var udfordrede på kantspillere og fandt derfor en løsning i OB's trup.

SønderjyskE skulle derfor have forlangt at få det unge talent Julius Eskesen med i handlen. Det skulle være derfor, at Glen Riddersholm nu har fået tilgang af både 'AK' og Eskesen for Mart Lieder.

– Vi forventer os meget af den unge mand både her og nu og i fremtiden. Nu skal han lige ind i vores miljø, hvor vi skal have ham til at blomstre, så vi igen ser den spiller, der tog Superligaen med storm for et til to år siden, siger Hans Jørgen Haysen til slut.

