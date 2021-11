Sønderjyske nøjes med uafgjort mod Viborgs 10 mand

Trængte Sønderjyske glippede alletiders mulighed for tre point, da holdet søndag spillede efterårssæsonens sidste superligakamp på udebane mod Viborg.

Viborgenserne var nemlig en mand i undertal i mere end en time, men Sønderjyske måtte nøjes med 1-1.

Viborg var klart bedst og var i front, inden Lars Kramer fik tildelt et rødt kort, der først blev givet efter en længere VAR-gennemgang.

Videosystemet kom i brug igen, da Sønderjyske scorede til 1-1.

Anden halvleg blev en lige affære, og Sønderjyske viste langtfra, at holdet var en mand i overtal. Det var derfor ikke spor ufortjent, at begge hold fik et point med hjem på julepause.

Med resultatet overvintrer Viborg på ottendepladsen med fem point op til top-6. Sønderjyske forbliver på næstsidstepladsen.

Overtal hjalp ikke

Der gik ikke mere end ti minutter, før værterne bragte sig i front. Kantspiller Tobias Bech trykkede et velplaceret skud afsted fra kanten af feltet og fik nettet til at blafre.

Efter målet satte Viborg sig på løjerne og var tæt på at komme på 2-0 flere gange.

Midt i halvlegen tog kampen dog en drejning, da Viborgs Lars Kramer modtog rødt kort efter en VAR-gennemgang.

Kæmpe bet for Viborg: Forsvarskrumtap får direkte rødt efter VAR-tjek

VAR skulle igen hjælpe gæsterne, da forsvarsspiller Marc Dal Hende efter en længere gennemgang kunne juble over sin scoring, der blev scoret på en retur efter et hjørnespark i det 38. minut.

Selv om Sønderjyske var en mand i overtal, var anden halvleg meget lige. Kun i begyndelsen af halvlegen kom de to hold frem til store muligheder.

Det var derfor helt i kampens ånd, at Sønderjyske ikke udnyttede det røde kort.