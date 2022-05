Sønderjyske rykker ud af Superligaen

Sæsonens første nedrykker er fundet, efter det ikke lykkedes Sønderjyske at vinde over FC Nordsjælland trods en time med en mand i overtal

Efter 14 sæsoner på stribe i landets bedste række er det slut.

Sønderjyske er sæsonens første nedrykker og er færdige i Superligaen fra næste sæson.

Kravet var en sejr i onsdagens kamp mod FC Nordsjælland, hvis man skulle holde liv i det meget spinkle håb om overlevelse, men trods en mand i overtal i en time, lykkedes det kun at få 1-1 hjemme mod FC Nordsjælland.

Henrik Hansen ser bekymret til under skuffelsen mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Peter Christiansen bragte ellers bundproppen på sejrskurs efter en time, men seks minutter før tid udlignede Magnus Kofod Andersen til slutresultatet.

Dermed er Sønderjyske uden chance for at hente AGF på den rigtige side af nedrykningsstregen, da der er syv point op til aarhusianerne, og Sønderjyske kan maksimalt hente seks point i sæsonens resterende to kampe.

Det lignede ellers længe en sejr - ikke mindst takket være udvisningen til FC Nordsjællands Adamo Nagalo, der fik marchordre efter en nødbremse uden for feltet.

Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Symptomatisk for Sønderjyskes sæson lykkedes det dog ikke at køre sejren hjem, og dermed er det slut for nu i Superligaen.

Det foreløbige højdepunkt i Superligaen kom i 2016, hvor sønderjyderne sensationelt vandt sølvmedaljer, men efter sommerferien står den på fodbold i landets næstbedste række.