Sønderjyske smider føring i Farum og forlænger tørke

Trængte Sønderjyske duftede en forløsende triumf ude mod FC Nordsjælland, men måtte nøjes med 1-1 efter en jævn duel på Right to Dream Park fredag aften.

Derfor har Haderslev-klubben ikke vundet en eneste af sine seneste 12 superligaopgør siden september 2021 og ligger således stadig sidst i tabellen med 12 point efter 21 runder.

Sønderjyske leverede ellers en ganske disciplineret indsats i Farum, hvor gæsterne var fysisk overlegne og særligt i første halvleg dominerede spillet centralt i banen med et godt pres.

FCN var mest på bolden kampen igennem, men savnede for ofte kreativitet og de rigtige offensive løsninger, fordi værterne ikke i høj nok grad fik plads til at spille og vende i rummet mellem Sønderjyskes kompakte kæder.

Det ene point betyder, at FCN fortsat er på tiendepladsen med en pointhøst på 21 i samme antal kampe.

Sønderjyske gik optimistisk til værks og fik en regulær drømmestart, da midtstopperen Duplexe Tchamba stangede et hjørnespark i kassen efter bare 65 sekunder.

Gæsternes pres sad i skabet fra start, hvilket slog det meste spil i stykker for FCN, og ellers sørgede Sønderjyske hele tiden for at være kompakt og skabe overtal centralt på banen.

FCN blev derfor tvunget til at spille over kanterne og slå indlæg, som Sønderjyskes fysisk stærke forsvarsspillere oftest havde styr på.

Det var dog ikke tilfældet 50 sekunder inde i anden halvleg, hvor et indlæg fik lov at sejle tværs gennem feltet til wingbacken Oliver Villadsen, som bragte FCN på omgangshøjde med målet til 1-1.

Udligningen tvang Sønderjyske længere frem, hvilket gav FCN's hurtige spillere plads til at løbe i bagrummet.

Det kastede flere gode chancer af sig, fordi kampen åbnede mere op til sidst, men FC Nordsjællands skarphed manglede gang på gang, så det endte uden vinder.