Årets vildeste Superliga-mål var ikke nok

Et eminent saksesparksmål fra Stefan Gartenmann var ikke nok for Sønderjyske, der søndag måtte nøjes med 1-1 hjemme på Sydbank Park mod Randers.

Sønderjyske er isoleret sidst i Superligaen og er uden sejr i de seneste 13 ligakampe. Randers havde allerede inden kampen sikret sig en top-6-placering og skal derfor kæmpe med om de sjovere placeringer i mesterskabsspillet efter den foranliggende landsholdspause.

Tilskuerne på Sydbank Park i Haderslev fik ikke meget andet end det skønne forårsvejr at varme sig på i første halvleg, hvor der kun var sporadiske og ganske ufarlige forsøg at berette om.

Randers forsøgte sig med et noget halvhjertet højt pres på Sønderjyske, men uden held, hvorfor det var Sønderjyske, der var marginalt bedst i første halvleg, og også holdet med de eneste halve muligheder.

Sønderjyske kom også bedst ud til anden halvleg. Forsvarsspiller Duplexe Tchamba brændte i det 60. minut en friløber mod keeper Patrick Carlgreen.

I anden halvleg tændte Stefan Gartenmann for alvor op for festen, da han i 60. spilleminut saksesparkede Sønderjyske foran på akrobatisk vis efter en løs bold i feltet.

Glæden varede dog kortvarigt for de fremmødte hjemmebanetilskuere, da Randers fremtvang sig et straffespark blot to minutter efter.

Det var angriber Stephen Odey, der skulle eksekvere chancen fra 11-meterpletten til en udligning, og det gjorde han ganske sikkert. Han sendte keeper Lawrence Thomas til venstre og skød den selv ind i højre side.

Efter det udlignende mål bølgede kampen frem og tilbage uden de helt store og åbne målchancer, men der faldt ikke flere mål på Sydbank Park, og dommeren kunne derfor fløjte grundspillet af efter 1-1.

