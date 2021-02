Ærgrer sig over transfervinduet

De solgte Alexander Bah for en stor sum penge, så der var midler til rådighed, men SønderjyskE fik ikke udnyttet mulighederne i transfervinduet, og nu ærgrer træner Glen Riddersholm sig over et par åbninger i truppen. Det siger han i et interview med Der Nordschleswiger.

SønderjyskE hentede Emil Holm til venstrebacken, hvor han skal konkurrere med Marc Dal Hende om spilletid, og så fik man offensivspiller Bård Finne ind som erstatning for Johan Absalonsen, der har indstillet karrieren.

Men på højre wing back kunne SønderjyskE godt bruge et alternativ til Jeppe Simonsen, ligesom Riddersholm og SønderjyskE kiggede efter alternativer til den centrale midtbane, uden at man fandt noget.

- Helt grundlæggende vil jeg gerne have to spillere til alle pladser, især med et tætpakket program i de næste måneder. Vi ville gerne have tilføjet noget til en eller måske to positioner, men det lykkedes os ikke, og det ærgrer mig, siger Glen Riddersholm til Der Nordschleswiger.

SønderjyskE, der er forsvarende pokalvindere, åbner foråret med et opgør mod FC Midtjylland torsdag aften. Den kamp spilles i Herning.

SJE ligger før opgøret på sjettepladsen i Superligaen.

