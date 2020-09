Amerikansk investor køber Sønderjyske

SønderjyskE Fodbold får nye, amerikanske ejere, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det er den amerikanske Platek-familie, der har overtaget klubben, hedder det i meddelelsen.

Aftalen giver SønderjyskE Fodbold, ’der dermed får mulighed for at konsolidere og udvikle sig yderligere i 3F Superligaen’.

Glen Riddersholm får nu amerikanske ejere i SønderjyskE. Platek-familien har købt klubben. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

'For godt to måneder siden henvendte familien Platek sig til Claus Guldager, der er bestyrelsesformand i Sønderjysk Elitesport A/S, for at høre, om SønderjyskE Fodbold var til salg. Efter en tæt dialog mellem familien Platek og Claus Guldager om værdier, tanker og visioner udviklede de mange telefonsamtaler og virtuelle møder sig til egentlige forhandlinger om betingelserne for en overdragelse', fortæller klubben.

Robert Platek var en del af et firma, der lånte penge til Sunderlands overtagelse. Nu har hans familie købt aktierne i SønderjyskE. Foto: MSD Kapital.

Aftalen betyder, at den amerikanske familie køber SønderjyskE Ejendomme A/S og SønderjyskE Fodbold A/S af Sønderjysk Elitesport A/S. Sønderjysk Elitesport A/S og Platek-familien ønsker ikke at offentliggøre økonomien i salget, lyder det i en pressemeddelelse.

– Først og fremmest er vi stolte og beæret over, at vi er blevet set udefra, og det her er en meget positiv udvikling for Sønderjysk Elitesport A/S. Lige fra starten, hvor Robert Platek henvendte sig, har der været en meget seriøs dialog, og han har vist stor interesse i vores Superligaprojekt, og det betyder meget for os, at det vil blive drevet videre, som vi kender SønderjyskE med stor fokus på landsdelen og vores værdier.

Glen Riddersholm i dialog med Pierre Kanstrup i forbindelse med premieresejren over mestrene fra FC Midtjylland. Nu er SønderjyskE kommet på udenlandske hænder, eftersom Platek-familien har købt klubben. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det her giver mulighed for, at vi kan lægge lag på, så vi kan udvikle Sønderjysk Elitesport A/S og SønderjyskE Fodbold yderligere, og det kommer til at smitte positivt af på hele projektet, lyder det fra SønderjyskE-direktør Klaus Rasmussen i pressemeddelelsen.

Sportschef Hans Jørgen Haysen tilføjer:

– Konkurrencen i 3F Superligaen er blevet hårdere og hårdere, og der er mange hold, der jagter de eftertragtede pladser i den bedste række. Flere og flere hold rækker ud efter medaljeslutspil, og det kræver mere end nogensinde at klare sig i konkurrencen. Derfor har vi løbende lagt flere lag på.

- Jeg ser det sådan, at vores ejere med salget har ønsket at gøre os mere konkurrencedygtige. Vi vil også fremover være det SønderjyskE-hold, som folk kender med de sønderjyske værdier, de lyseblå farver og den stærke kultur, og i hverdagen vil vi også i morgen og i overmorgen arbejde hårdt på at skabe resultater, som vi sammen kan fejre på Sydbank Park.

Julius Eskesen og holdkammeraterne i SønderjyskE får nye ejere, idet Robert Platek-familien har købt klubben. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I forvejen er Vejle, FC Nordsjælland og FC Midtjylland på udenlandske hænder. I den næstbedste række er HB Køge, Fremad Amager, Helsingør og Vendsyssel det samme.

