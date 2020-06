Anfører holdt liv i SønderjyskE

Anfører Johan Absalonsen svigtede ikke for andet uge i træk, og han holdt med kampens enlige mål liv i pokalfinalisterne fra SønderjyskE.

Sejren betød, at hjemmeholdet fik formindsket afstanden til oprykkerne fra Lyngby, så der kun er to point, som skiller i stedet for otte point, hvis kampen var endt med omvendt fortegn.

Udover tre gode point kunne sønderjyderne endelig glæde sig over, at man var i stand til at holde nullet for første siden midt i september.

Træner Glen Riddersholm havde endnu en gang ændret i forsvaret og spillede således med Pierre Kanstrup og Stefan Gartenmann i midterforsvaret.

Med målet fik Johan Absalonsen revancheret sig fra sidste uges opgør mod Silkeborg, hvor han tillod sig at brænde et straffespark.

Bolden blev sparket fornemt ind med en flugter, som Thomas Mikkelsen ikke havde en chance for at klare. Afleveringen blev serveret den energiske Alexander Bah.

- Det havde jeg helt glemt, påstod anføreren, da han blev spurgt, om han ikke skyldte et mål fra sidste uge.

- Et kig i tabellen fortæller alt om betydningen af dagens sejr.

- Vi holdt os i live og har fortsat fem kampe til at sikre os, siger Johan Absalonsen.

Det enlige mål faldt efter en omstilling på en af kampens få chancer.

Før pausen følte pokalhelten Anders K. Jacobsen snydt for et straffespark, og den samme følelse havde Emil Nielsen, da han alene med Sebastian Mielitz brændte, men fik to hænder i ryggen i skudøjeblikket.

Det virkede som om, at Lyngby efter sidste uges gok i nøden i Hobro var 'røget af hesten.

Lyngby-spillerne var meget tamme og uden at være så fandenivoldsk som tidligere, måske fordi lejesvenden fra Brøndby, Rezan Corlu er en skygge af sig selv.

- Det har været dyr uge i Jylland, konstaterer Mathias Hebo Rasmussen, som tror, at vendepunktet vil komme i næste kamp mod hans seneste klub Silkeborg.

LIVE og gratis: Se alle 2. Divisionskampene her

Se også: Sublim kasse i vital sejr

Se også: Er det Superliga-historiens største afbrænder?

Se også: Midtjylland nærmere guldet: FCK snublede