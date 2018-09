Brøndby-bøddel: Deres midtstoppere skal dække oceaner af plads

Av for en snitter, Brøndby!

SønderjyskE leverede søndag eftermiddag en fantom-indsats og lammetævede et defensivt uorganiseret Brøndby-hold med 2-4 på Vestegnen.

Dermed sikrede klubben fra Haderslev sig alle tre point i det, der må siges at være sæsonens kamp i Superligaen indtil nu.

Haderslev-klubbens Marcel Römer var med et mål og en assist kampens helt store oplevelse og en evig kilde til uro for et Brøndby-forsvar, som i store dele af kampen lignede, at det var blottet for defensiv organisation.

Det var da også helt naturligt en glad Römer, da Ekstra Bladet fanger ham efter kampen.

- Jeg vil ikke sige, at vi er overrasket over resultatet. Jeg sagde inden, at hvis vi skarpe I felterne, ville der være rigtig gode muligheder. Det har vi vist, da vi har vundet herinde før. De spiller på en måde, hvor de bringer mange folk frem, og det skaber en masse kaos. Jeg synes, at vi spiller os fint ud af deres første pres mange gange, som førte til omstillinger til os. Derudover synes jeg, at vi kan score endnu flere mål, så det må vi arbejde på, fortæller han, inden han lovpriser holdkammeraternes indsats:

- Eggert og Niki (Jonsson og Zimling, red.) vinder et hav af dueller, som skaber plads for os længere fremme på banen. Deres midtstoppere skal dække oceaner af plads, og når vi har Mart (Lieder, red.) fremme og et par hurtige kanter, er det ikke sjovt af være dem.

Ifølge skarpretteren var det da også et tilfredst SønderjyskE-mandskab, som efter opgøret gik til omklædning.

- Jeg tror, at I har kunnet høre os derude. Vi hørte danske klassikere. Det har været en fornøjelse.

Kampens resultat gør, at SønderjyskE avancerer til en øjeblikkelig niendeplads i landets bedste række, hvor Brøndby må tage til takke med en stagnering på tredje.

Römer og SønderjyskE skal i aktion igen søndag 23. september, hvor klubben tager imod FC. Midtjylland. Her hersker der ingen tvivl om, at midtjyderne står overfor noget af en opgave, hvis hadersleverne ellers husker at tage søndag eftermiddags niveau med hjem.

