Avis: Profiler i voldsomt skænderi

Det slog gnister ved onsdagens træning i SønderjyskE.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge lokalavisen røg Marc Dal Hende og Emil Holm i totterne på hinanden ad flere omgange. Marc Dal Hende var den mest aggressive af de to og skal blandt andet have råbt "jeg er træt af dit pis" til Emil Holm.

Det står ikke helt klart, hvad de to SønderjyskE-profiler skændtes over.

Cheftræner Henrik Hansen så sig nødsaget til at gribe ind, da bølgerne gik for højt.

Han hev også begge spillere til side, da træningen var forbi.

- Det handler om to ærgerrige spillere, der gerne vil vinde. Sådan skal det selvfølgelig være, men der er selvfølgelig også en grænse for, hvor langt man skal gå, siger Henrik Hansen til JydskeVestkysten og bekræfter, at grænsen blev overskredet af Emil Holm og Marc Dal Hende ved dagens træning.

SønderjyskE skal en tur til Farum og møde FC Nordsjælland på fredag. Haderslev-klubben er på sidstepladsen i Superligaen.