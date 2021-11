Bliver ny sportsdirektør i SønderjyskE

Esben Hansen bliver ny sportsdirektør hos kriseramte SønderjyskE.

Der Nordschleswiger har tidligere fortalte, at Hansen var et emne til posten, og onsdag morgen kunne B.T. fortælle, at den tidligere OB-spiller er på plads.

Ekstra Bladet har fået bekræftet den oplysning fra en kilde med stor indsigt i forholdene i SønderjyskE. Nyheden ventes at blive officiel i løbet af onsdag.

Esben Hansen tiltræder med øjeblikkelig virkning i SønderjyskE, som mandag valgte at fyre træner Michael Boris.

Det har været et turbulent år i grænselandet, og man har reelt stået uden sportsdirektør siden Hans Jørgen Haysens farvel i januar.

Datamanden Andrew Ramsey havde ingen heldig hånd på transfermarkedet, og heller ikke Joe Manns har vist sig som løsningen på Sønderjyskes problemer.

Englænderen blev i sommer ansat som Head of Player Development and Recruitment.

40-årige Esben Hansen har et solidt kendskab til dansk fodbold.

Falstringen stoppede sin aktive karriere i 2011, men har siden været blandt andet ekspertkommentator for Discovery.

Han kommer til SønderjyskE fra en stilling som advokat hos Lund Elmer Sandager.

Esben Hansen har de seneste år arbejdet i advokatbranchen. Foto: PR / Lund Elmer Sandager

En af Esben Hansens første opgaver bliver at give sit besyv med i forhold til den trænerjagt, som SønderjyskE er på.

Lige nu varetager Simon Poulsen posten, men assistenttræneren er kun en midlertidig løsning.

SønderjyskE ligger nummer 11 i Superligaen og har blot hentet ni point i de første 14 kampe.

De har fem point op til FC Nordsjælland på den rigtige side af nedrykningsstregen.