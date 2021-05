Danske Jeppe vil tørne ud for Haiti

Det er både blevet til to U20-landskampe og en enkelt for U21-holdet for Danmark, men DBU-landsholdene er nu fortid for SønderjyskE-spilleren Jeppe Simonsen.

Han skal nu stille op for Haitis landshold.

Det melder SønderjyskE på klubbens twitter-profil.

Simonsens landsholdsskifte har først skulle igennem en godkendelse hos FIFA, og det har han nu fået, så han kan stille op for Haiti, som har har rødder i.

Landsholdsdebuten kan nu komme mod enten Turks- og Caicosøerne eller Nicaragua i VM-kvalifikationen.

I et interview med Der Nordschleswiger har han peget på, at han holder mest af, at han har en rolle lidt længere fremme på banen.

- Jeg foretrækker at spille så langt fremme som muligt. Jeg har mine styrker i offensiven og vil bringe disse i spil, men det betyder ikke, at jeg ikke kan forsvare.

- Når jeg bliver brugt som en højre back, prøver jeg at udvikle mig der, lyder det fra ham.

I den seneste sæson har Jeppe Simonsen spillet en stor rolle for sønderjyderne, som både nåede frem til pokalfinalen for andet år i træk, ligesom de længe var med i kampen om en ekstra chance, men tabte i sidste spillerunde til AaB om den.