AALBORG (Ekstra Bladet): - Vi er et hold, der er ramt. Der er ingen grund til at lyve om det. Vi er suget ind i kampen for overlevelse i Superligaen, og det er vi, fordi vi ikke har været dygtige nok. Det er fuld fortjent, vi ligger, hvor vi gør.

Sådan lød det fra SønderjyskE’s cheftræner, Glen Riddersholm, der med nul point og en målscore på 0-7 har fået en begyndelse på tilværelsen som Superliga-cheftræner i Sønderjylland, der er lige til Glennebogen...

Sønderjyderne har nu ikke vundet de seneste otte kampe og er dumpet direkte ned i nedrykningsdyndet - kun et mulehår foran de øvrige tre bundhold.

Det er Glen Riddersholm naturligvis fuldstændig klar over med ovenstående udtalelse, men han er alligevel ikke nervøs for resten af foråret, der ellers sagtens kan virke lidt for nervepirrende, hvis man kommer fra grænselandet.

- Jeg skal ikke stå her og fylde jer med, at vi er på den lyserøde sky over vores forårspræstationer. Fakta er, det har givet nul point, men jeg er nødt til at sige, vi har spillet til at få mere ind på pointkontoen.

- Vi har flyttet os kamp for kamp, og jeg synes, vi skaber rigeligt med chancer til at få point. Vi forholder os til situationen, men jeg er fortrøstningsfuld, for at vi nok skal knække koden til scoringer og point snart. Det klinger hult, når man står med nul point efter tre kampe, men jeg ser flere gode aspekter i vores spil, sagde Glen Riddersholm, der ikke var i tvivl om, hvordan hans hold kom ind i en dårlig spiral fredag aften i Aalborg.

- Jeg respekterer, dommerne kan have en dårlig dag. Det var i høj grad tilfældet i aften (fredag, red.). Jeg respekterer dommerne, men de er også nødt til at respektere vores job.

- Jeg råber ikke, fordi jeg er vild af frustration. Jeg råber, fordi jeg gerne ville i dialog med Sandi Putros, for alt gik AaB’s vej. Vi fik fire gule kort på vores seks første frispark. Det var helt hen i vejret, sagde Glen Riddersholm og fortsatte.

- AaB blev sat i gang af det straffespark, der slet ikke var der. Men hvis dommeren skulle fløjte det, så skulle vi i hvert fald også have haft et i anden halvleg, da Ekani blev revet omkuld. Det var sådanne ting, der gik imod os hele aftenen. Sådan er det åbenbart at være bundhold i Superligaen.

SønderjyskE har Randers, Esbjerg og FC Midtjylland, inden man tager hul på det nervepirrende puljespil i kampen om at undgå nedrykning.

