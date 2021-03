Dybt påvirket Glen - En svær dag!

Sønderjyske-lejren ville overhovedet ikke udtale sig om Hans Jørgen Haysen torsdag aften, men Glen Riddersholm kom alligevel til at tale over sig

Det sendte chokbølger gennem Haderslev, da det torsdag kom frem, at en tidligere ansat i Sønderjyske inden for den seneste tid har fremsat beskyldninger om krænkelser begået af Sønderjyskes tidligere sportschef Hans Jørgen Haysen.

Læs mere her:

AGF's nye sportschef ryger efter krænkelser

Derfor handlede torsdag også om meget mere i Haderslev end 'bare' Superligabold mod OB.

- Jeg mødte selv ind meget tidligt, og så mødtes jeg med en række nøglepersoner i klubben for at tale tingene igennem nede i 'fysrummet', forklarede Glen Riddersholm efter kampen og fortsatte.

- Jeg vil blankt erkende, at jeg har været meget emotionelt påvirket af sagen i dag. Jeg er også kun et menneske. Det har været en svær dag, sagde Glen Riddersholm, inden han forlod den skrivende presse.

Glen Riddersholm blev emotionelt påvirket, da han hørte om beskyldningerne mod Hans Jørgen Haysen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det blev ordene fra Sønderjyske-lejren om den sag. For ingen højere i hierarkiet havde lyst til at udtale sig yderligere torsdag.

Læs kommentaren fra Haderslev her:

KOMMENTAR Krænkelsesbeskyldningerne mod Hans Jørgen Haysen fyldte stort set det hele i torsdagens nyhedsbillede. Men fodbolddanmark må vente med at høre Sønderjyske-toppens svar og version af sagen. ’Ingen kommentar’ var eneste melding fra direktør Klaus Rasmussen, der endda havde sendt sin pressechef i byen med den korte besked. Ekstra Bladet ville bl.a. gerne have spurgt, hvor længe Sønderjyske har været bekendt med beskyldningerne mod Haysen, og hvad man helt konkret har vidst om sagen. Det virker til, der skal spørges om lov i USA, før der kommer en klar og koordineret udmelding fra Haderslev…

Selv om Sønderjyske fik et enkelt point mod OB efter fire nederlag i træk, så er der stadig rigeligt at bokse med for Glen Riddersholm.

Cheftræneren havde valgt helt at undlade Haji Wright fra sin trup torsdag på grund af en 'episode' til onsdagens træning.

Heller ikke angående denne sag var mundtøjet smurt med vanlig lag hos Glen Riddersholm.

- Jeg har egentlig ikke nogen kommentarer andet end, at jeg udlod at udtage Haji, fordi der var en episode til træning. Han er med igen fredag, og er i spil til mandag.

Jo, der er nok at bokse med i Sønderjyske, men blødningen blev da standset. Så nogenlunde...

AGF's nye sportschef ryger efter krænkelser

Tog til Danmark for rekordbeløb: Mange fik et chok

OB-angribers dilemma: Konen skifter klub