Ekstra straf til Riddersholm

Glen Riddersholm må også se til fra tribunen, når SønderjyskE på søndag møder FC Nordsjælland i en nervepirrende kamp i sidste runde af grundspillet.

SønderjyskE-træneren har afsonet karantæne i Haderslev-klubbens seneste to kampe, og han stod til at vende tilbage på søndag, men det får han ikke lov til.

Fodboldens Disciplinærinstans har tildelt Glen Riddersholm en tillægsstraf på 19 karantænepoint for sin ageren i opgøret mod AaB i forrige runde. De 19 karantænepoint svarer til én ekstra karantænedag.

I frustration over et straffespark til AaB væltede Glen Riddersholm et bord på sidelinjen, og SønderjyskE-træneren opsøgte efter slutfløjtet dommer Aydin Uslu i omklædningsrummet, hvor han gav yderligere udtryk for sine frustrationer. Det er det, han nu får en tillægsstraf for.

Ved at opsøge dommeren i omklædningsrummet har Glen Riddersholm forbrudt sig mod DBU's adfærdskodeks, oplyser Fodboldens Disciplinærinstans

Dermed bliver det Niels Lodberg, der står i spidsen for SønderjyskE på søndag mod FC Nordsjælland.

Glen Riddersholms opførsel i Aalborg var både 'barnlig og patetisk', mener fodboldekspert Mikkel Bischoff.

