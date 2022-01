Emil Berggreen skifter til SønderjyskE

I bestræbelserne på at afværge en truende nedrykning har superligaklubben Sønderjyske hentet angriberen Emil Berggreen hjem fra udlandet.

Den 28-årige angriber skifter transferfrit til den sønderjyske klub fra Haderslev på en aftale frem til sommeren 2023.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Berggreen fik ophævet sin kontrakt hos tyske Greuther Fürth tidligere på måneden.

- Jeg glæder mig til at prøve kræfter med 3F Superligaen igen, og jeg ser frem til en spændende tid i Sønderjyske, siger han til klubbens hjemmeside.

- Vi har et udfordrende forår foran os, men jeg kan forhåbentlig være med til at bidrage til, at vi sammen får vendt skuden, så vi sikrer overlevelse i denne sæson.

Emil Berggreen slog igennem tilbage i 2014 hos Hobro, hvor han kun skulle bruge et halvt år på at tiltrække sig opmærksomhed fra udlandet.

Eintracht Braunschweig i den tyske 2. Bundesliga løb af med den talentfulde angriber, som siden også nåede forbi Mainz 05 og hollandske FC Twente.

Mange sæsoner er dog blevet helt eller delvist spoleret af skader for Berggreen, hvis potentiale derfor aldrig helt er blevet forløst.

Den ofte skadeplagede spids vender nu hjem til dansk fodbold efter syv år i udlandet. Han skal forsøge at holde sig fri af skader, så han kan hjælpe Sønderjyske i kampen mod nedrykning.