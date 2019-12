Fartbøde sætter stopper for dansk statsborgerskab

Han har boet sig i Danmark i mere end et årti, og det er hans store ønske at blive dansk statsborger, men stopklodser har hele tiden udskudt drømmen, der efterhånden har udviklet sig til et mareridt for Rilwan Hassan.

SønderjyskE-spilleren havde sådan set bestået indfødsretsprøven, men han endte med at skulle op til en ny prøve, som han også bestod, fordi der i mellemtiden var kommet en ny test. Og så var det ellers bare at vente på, at han ville fremgå af lovforslaget og få sit danske statsborgerskab.

Men det har Rilwan Hassan ikke fået, og det kommer han heller ikke til at få de næste år.

Det er Tipsbladet, der i dagens udgave kan fortælle, at nigerianeren fik en færdselsbøde for et års tid siden, mens han spillede i FC Midtjylland. Bøden giver en karantæneperiode fra at søge dansk statsborgerskab på fire og et halvt år, og dermed er der fortsat tre og et halvt år igen, før han kan søge om et dansk statsborgerskab. Når han så har søgt, vil der gå yderligere måneder - ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet er behandlingstiden lige nu på 19 måneder, altså mere end halvandet år.

Rilwan Hassan, 28 år, er knust over den seneste udvikling.

- Jeg har fuld respekt for, at man skal overholde loven og reglerne, det giver jo sig selv. Det kan og skal ikke være anderledes. Men jeg er ikke enig i, at reglerne skal være så meget hårdere for mig, fordi jeg er udlænding. Jeg forstår ikke, der skal være den forskel, især når det handler om en færdselsbøde, siger Rilwan Hassan til Tipsbladet og forklarer:

- Jeg er simpelthen så ked af det. Jeg vil jo så gerne være her. Mit barn skal vokse op her, og jeg har været i gang med at lede efter hus. Hvad skulle jeg ellers gøre? Jeg kan ikke se mig selv leve andre steder. Og så kan jeg ikke få det statsborgerskab.

Nu skal den 28-årige SønderjyskE-spiller, der har kontraktudløb til sommer, så vurdere, om han vil vente yderligere tre og et halvt år på at søge statsborgerskab - og derefter venter 19 måneder på behandlingstiden - eller om han vil forsøge at komme til udlandet og score en stor kontrakt. Tidligere har Rilwan Hassan sagt nej til store kontrakten og penge.

Få hele historien om nigerianeren, der modsat sine landsmænd Izunna Uzochukwu og Sylvester Igboun ikke tog væk fra Danmark, fordi han så inderligt har ønsket at blive dansker, i dagens udgave af Tipsbladet, som du kan købe her.

